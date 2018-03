Nakon višemjesečnog snimanja pala je zadnja klapa serije "Čista ljubav". No nije to kraj za gledatelje...

Pala je zadnja klapa najgledanije dramske serije u Hrvatskoj - Čista ljubav. Glumci su danas snimili posljednju scenu, produkcija Nove TV odradila je sjajan posao. No nije to kraj za gledatelje jer u njihovim plodovima i seriji možete uživati sljedećih mjeseci od ponedjeljka do petka nakon Dnevnika.

"To mi je najduži projekt do sada. Moram reći da sam sklona, a i vezala sam se, zbližila sam se, zapravo sam uživala u ljudima koji su me okruživali", kaže Olga Pakalović koja u seriji tumači lik Branke.

Kraj snimanja serije kod Vlade, odnosno glumca Marka Petića, izazvao je posebne emocije. "Sad nekako kad sve završava, kad privodimo kraju taj cijeli projekt nekako osjećam veliku ljubav prema svima koji su vezani za ovu seriju jer smo zbilja proveli i sretne i tužne i trenutke, kad smo bili izuzetno umorni, ali i izuzetno dobro raspoloženi", kaže Petrić.

