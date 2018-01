Najgledanija dramska serija u Hrvatskoj ''Čista ljubav" vratila se na Novu TV. Uzbuđenja ni u novim epizodama neće nedostajati.

Omiljeni likovi serije Čista ljubav, prije pauze, ostavili su nas u iščekivanju. No nove epizode donose i nova uzbuđenja te intrige.

Ranko tako ne miruje. Potaknut tužnim sjećanjima iz sirotišta, odluči ostati ustrajan u svojem naumu kako bi razdvojio Sonju i Tomu te je oženio.

''Ništa nije crno ili bijelo, sve je to sivo. Sad su nijanse u pitanju - 159 nijansi sive, Rankove. Vidjet ćemo na što će to izaći'', kazao je Momčilo Otašević.

Pred Tomom su ponovno crni dani. Osim što će ga razdvojiti od Sonje, zbog svađe s Helenom završit će u pritvoru. To će poljuljati i njegov odnos s bivšim kolegom Hrvojem.

''Nekakvi događaji koji jako utječu na njegov život na koje on pokušava reagirati kao nekakav ok tip. Okolnosti stvarno nisu lake za njega, tako da se on bori i pokušava nekako zadržat tu svoju čistu i zdravu ljubav'', otkriva Janko Popović Volarić.

Hoće li Ranko uspjeti otkriti Snježaninu tajnu? Što će biti sa Snježaninim djetetom? Odgovore na ta pitanja donijet će nove uzbudljive epizode ove hit serije.

''U procesu je sve to. Sneki je pala s litice, on je ostao i bez Sneki i bez djeteta. To mu se desi, onda mu se dese još neke stvari koje neću otkrivat'', djelomično je otkrio Momčilo Otašević.

Hoće li se Ranko i Sonja zaista vjenčati te tko će pokušati spriječiti vjenčanje, dok je Tomo u zatvoru? Morat ćete pogledat novu epizodu za to. A novu epizodu omiljene serije Čista ljubav, koja je nominirana i za Zlatni studio, ne propustite svaki dan, od ponedjeljka do petka, u 20:15 na Novoj TV.