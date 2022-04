Padma Lakshmi na Instagramu je objavila video u kojem je pokazala svoje fantastično tijelo u minijaturnom bikiniju.

Američka televizijska voditeljica i spisateljica Padma Lakshmi (51) jedna je od onih žena koje svojom pojavom izazivaju divljenje, a sada je opet sve uspjela oboriti s nogu.

Padma je na Instagramu objavila video u kojem se pohvalila kako se s kćeri Krishnom (12) zabavlja na odmoru na Havajima, a svi su primijetili da u minijaturnom crnom bikiniju izgleda fantastično.

Nekadašnja manekenka zadržala je top-liniju, a oduševila je i mladolikim licem bez trunke šminke.

"Kakva ljepota", "Očaravajuća izvana i iznutra", "Boginja bez mane" , samo su neki od komplimenata kojima su je zasuli u komentarima ispod videa.

Inače, Padma je u Americi postala poznato voditeljsko lice nakon što je vodila show "To Chef", za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy.

Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine. Uz nju objavila je još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are".

Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" te svjetska ambasadorica organizacije "Keep a Child Alive".

Pogledajte kome je Sanja Doležal poletjela u zagrljaj usred koncerta, mnogi bi joj mogli pozavidjeti! +26

Oskudni badić u koji je uskočila jedva joj je obuzdao obline, no već je navikla da je glavna atrakcija na plaži +30