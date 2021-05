Padma Lakshmi na dodjeli nagrada Billboard Awards pojavila se u bijelom odijelu u kojem je istaknula svoje bujno poprsje.

Američka televizijska voditeljica i spisateljica Padma Lakshmi (50) bila je glavna zvijezda na dodjeli nagrada Billboard Awards u Los Angelesu, gdje se pojavila u seksi izdanju.

Nekadašnja manekenka pokazala je da se i dalje može pohvaliti vitkom figurom, a u bijelom odijelu s kristalićima istaknula je i svoj bujni dekolte.

Atraktivna Indijka samouvjereno je pozirala fotografima na crvenom tepihu, a kasnije se popela i na binu kao jedna od prezenterica nagrada.

Uoči odlaska na dodjelu na Instagramu je objavila snimku u kojoj je pokazala svoj outfit sa svih strana te je otkrila i da je odijelo dizajnirao Christian Siriano, a u komentarima je dobila mnogobrojne komplimente na račun svojeg mladolikog izgleda u šestom desetljeću.

Inače, Padma je u Americi postala poznato voditeljsko lice nakon što je vodila show "To Chef", za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy.

Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine. Uz nju objavila je još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are".

Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" te svjetska ambasadorica organizacije "Keep a Child Alive".