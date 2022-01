Padma Lakshmi javnosti je poznata kao voditeljica, glumica i spisateljica, a njezini obožavatelji nakon svake nove fotke komentiraju da izgleda bolje nego njezine upola mlađe kolegice.

Američka televizijska voditeljica i spisateljica Padma Lakshmi (51) bila je meta fotografa na košarkaškoj utamici proteklog vikenda u Madison Square Gardenu u New Yorku, a slavna ljepotica pokazala je svoju prirodnu ljepotu. Bila je u društvu 12-godišnje kćeri Krishne, a sudeći po fotkama sjajno su se zabavile.

Nekadašnja manekenka pokazala je svoju vitku figuru te mladoliko lice u ležernom, prirodnom izdanju, a mnogi su se složili da izgleda bolje no ikada. Njezini obožavatelji često pišu kako je upravo zbog nevjerojatnog izgleda teško pogoditi koliko godina voditeljica ima.

Padma je inače u Americi postala poznato voditeljsko lice nakon što je vodila show "To Chef", za koji je bila nominirana i za nagradu Emmy.

Izdala je i kuharicu "Easy Exotic", koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine. Uz nju objavila je još dvije knjige o hrani te memoare "Love, Lose And What We Are".

Padma je i suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" te svjetska ambasadorica organizacije "Keep a Child Alive".

Redovito je pažnju javnosti izazivala i svojim privatnim životom.

Padma je 2004. godine stala pred oltar s piscem Salmanom Rushdijem, no tri godine kasnije predala je papire za razvod. Ljubila je i milijardera Theodorea J. Forstmanna od 2009. do njegove smrti 2011. godine. Prekidali su i mirili se, a u međuvremenu je dobila i kćer s poduzetnikom Adamom Dellom. Povezivali su je i s Richardom Gereom.

