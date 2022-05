Prema pisanju srpskih medija popularna grupa Hurricane raspala se jer se djevojke međusobno nisu podnosile, a svemu su presudile i financije.

Vijest da se popularna srpska grupa Hurricane raspala odjeknula je u regiji, a nakon što je izdano službno priopćenje o tome, sada je otkriven i pravi razlog zašto su djevojke uskoro odlučile krenuti svaka svojim putem.

Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić od rujna će nastaviti svoje solo karijere, a čini se da su svemu presudili loši odnosi, financije i to što se djevojke međusobno nisu podnosile.

"Sanja i Ksenija su u početku pristale na ovaj način rada, ali kada je menadžer prestao s financiranjem, njih dvije su se pobunile zbog Ivane. Njima je najviše zasmetalo to što je Ivana prilikom koncerata tražila od Sanje i Ksenije da pjevaju s njom, jer je slabiji vokal i jer joj glasovne mogućnosti nisu dozvolile da iznese sama svoje dionice u pjesmama. Vučić i Knežević su smatrale da nije u redu da i one pjevaju za 300 eura, koliko je dobivala i Ivana, koja je najviše plesala i pravila šou, već da zaslužuju više. Tu je nastao sukob između djevojaka, koji je kulminirao raspadom uraganki. Osim što je u posljednje vrijeme vladala užasna atmosfera među njima, svjedoči i činjenica da je ovaj trio nedavno u jednom mjesecu imao tri nastupa zbog čega se Sanja žalila da je zaradila svega 900 eura, što je jako malo s obzirom na to da je ugovorom bila obvezna gostovati u raznim emisijama i pojavljivati se na raznim mjestima, što njoj nije bilo drago. Osim toga, ona već duže vrijeme smatra da bi kao solo pjevačica zarađivala mnogo više novca. Isti je slučaj i sa Ksenijom", izjavio je njima blizak izvor za Kurir i dodao da Sanja i Ksenija od samog početka nisu mogle smisliti Ivanu te da joj nisu htjele pomagati.

Djevojke iza sebe imaju niz hitova kojima su osvojile Balkan, a prošle su godine predstavljale Srbiju na Eurosongu.

''Hurricane'' grupi u sastavu koji znamo dolazi kraj. U znak zahvalnosti prema fanovima svih uzrasta, publici uopće i velikom interesu, u pripremi je organizacija oproštajne turneje o kojoj će mediji i javnost biti na vreme obaviješteni, a koja može biti održana do rujna. Bila je izuzetno velika čast surađivati sa Sanjom, Ivanom i Ksenijom koje su dokazale da su profesionalci, te opravdale status zvijezda koji su u međuvremenu stekle isključivo zahvaljujući svom radu, trudu, zalaganju, te talentu! Naglašavamo da su opravdale i povjerenje koje im je dano od strane naše produkcije. Zbog toga još jednom ponavljamo da je do odluke o prekidu suradnje došlo sporazumnim putem. Drugim riječima, svi smo ostali u prijateljskim odnosima što je u ovom poslu jako rijetko, kao i one međusobno, i nema mjesta nikakvim insinuacijama. Za ovih pet godina, koliko smo uspješno surađivali, Sanja, Ksenija i Ivana zapostavile su svoje porodice i privatne živote, nisu imale skoro ništa slobodnog vremena, a u periodima kada su godišnji odmori, znate i sami, tada smo najviše radili kao i drugi muzičari i jednostavno nam je svima potreban predah. Svakako, one će odlučivati o daljem razvoju svojih karijera shodno planovima i očekivanjima, a mi im od srca želimo još veći uspeh od ovog koji smo ostvarili zajedničkim radom. Zbog svega toga, odlučili smo da turneja bude popraćena i sa nekoliko novih pjesama koje će obilježiti i zaokružiti rad i uspjeh grupe ''Hurricane'' u ovoj postavci. Moramo dnapomenuti i da nam je pola termina uveliko zauzeto, kao i da ćemo se potruditi da izađemo u susret svima koji žele da nas angažiraju tokom ove oproštajne turneje. Na kraju krajeva, treba nekad i prekinuti određenu suradnju kada se ostvari sve što je planirano, a kako smo mi to realizirali, svi smo se složili da je pametna i mudra odluka za sve da za sada stavimo točku na zajednički rad. U narednih nekoliko mjeseci družit ćemo se i uživati sa publikom kroz pjesmu i glazbu, preko koje smo i komunicirali svih ovih pet godina. Obavještavamo vas također da članice grupe Sanja, Ivana i Ksenija, neće više gostovati u medijima niti davati intervjue do rujna, osim jedino na promociji novih pjesama koja će se održati u skorijem periodu, a o kojoj ćemo vas obavijestiti i pozvati na vreme, kao i do sad. Također bismo napomenuli da je u toku formiranje nove postavke članova grupe ''Hurricane'', pisalo je u priopćenju za Blic.

I dok su uvijek izgledale kao dobitna kombinacija te medijske stupce punile komentarima o svom fizičkom izgledu i odjevnim kombinacijama, čini se kako će tu ulogu sada preuzeti neke nove članice, a ovaj trojac će svoju karijeru nastaviti samostalno.

