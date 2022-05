Popularne članice grupe ''Hurricane'' službeno će se razići u rujnu ove godine, a već je raspisan i natječaj za nove pjevačice.

Već su neko vrijeme kružile priče kako će se popularne ''Uraganke'', odnosno članice srpske grupe ''Hurricane'' prekinuti zajedničku suradnju.

Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić ti su atraktivne djevojke koje su prošle godine predstavljale Srbiju na izboru za pjesmu Eurovizije, a već su neko vrijeme kružile priče da se bliži raspad ove popularne grupe.

Djevojke iza sebe imaju niz hitova kojima su osvojile Balkan, ali i Europu nakon Eurovizije, a ono što su nekad bile glasine – sada je postalo istina.

''Hurricane'' grupi u sastavu koji znamo dolazi kraj. Djevojke su svoju odluku poslale u priopćenju za Blic, a mnogi su shrvani njihovim odlaskom.

''U znak zahvalnosti prema fanovima svih uzrasta, publici uopće i velikom interesu, u pripremi je organizacija oproštajne turneje o kojoj će mediji i javnost biti na vreme obaviješteni, a koja može biti održana do rujna.

Bila je izuzetno velika čast surađivati sa Sanjom, Ivanom i Ksenijom koje su dokazale da su profesionalci, te opravdale status zvijezda koji su u međuvremenu stekle isključivo zahvaljujući svom radu, trudu, zalaganju, te talentu! Naglašavamo da su opravdale i povjerenje koje im je dano od strane naše produkcije. Zbog toga još jednom ponavljamo da je do odluke o prekidu suradnje došlo sporazumnim putem. Drugim riječima, svi smo ostali u prijateljskim odnosima što je u ovom poslu jako rijetko, kao i one međusobno, i nema mjesta nikakvim insinuacijama. Za ovih pet godina, koliko smo uspješno surađivali, Sanja, Ksenija i Ivana zapostavile su svoje porodice i privatne živote, nisu imale skoro ništa slobodnog vremena, a u periodima kada su godišnji odmori, znate i sami, tada smo najviše radili kao i drugi muzičari i jednostavno nam je svima potreban predah. Svakako, one će odlučivati o daljem razvoju svojih karijera shodno planovima i očekivanjima, a mi im od srca želimo još veći uspeh od ovog koji smo ostvarili zajedničkim radom. Zbog svega toga, odlučili smo da turneja bude popraćena i sa nekoliko novih pjesama koje će obilježiti i zaokružiti rad i uspjeh grupe ''Hurricane'' u ovoj postavci. Moramo dnapomenuti i da nam je pola termina uveliko zauzeto, kao i da ćemo se potruditi da izađemo u susret svima koji žele da nas angažiraju tokom ove oproštajne turneje.

Na kraju krajeva, treba nekad i prekinuti određenu suradnju kada se ostvari sve što je planirano, a kako smo mi to realizirali, svi smo se složili da je pametna i mudra odluka za sve da za sada stavimo točku na zajednički rad. U narednih nekoliko mjeseci družit ćemo se i uživati sa publikom kroz pjesmu i glazbu, preko koje smo i komunicirali svih ovih pet godina.

Obavještavamo vas također da članice grupe Sanja, Ivana i Ksenija, neće više gostovati u medijima niti davati intervjue do rujna, osim jedino na promociji novih pjesama koja će se održati u skorijem periodu, a o kojoj ćemo vas obavijestiti i pozvati na vreme, kao i do sad.

Također bismo napomenuli da je u toku formiranje nove postavke članova grupe ''Hurricane'', pisalo je u priopćenju za Blic.

I dok sada mnogi razmatraju koji je stvarni razlog njihova raspada, mnogi su sigurni da je presudno bilo njihovo neslaganje koje su primijetili mnogi obožavatelji.

''Imaju ugovor s menadžerom do rujna i onda su odlučile da ga više neće obnavljati. Generalno se njih tri nisu najsjajnije slagale pa je to utjecalo i na to da posao ne funkcionira baš najbolje i da dođe do razdora među njima'', rekao je blizak izvor.

Dodatnu sumnju obožavateljima su potvrdile i fotografije s proslave Ivaninog rođendana, a na kojoj nisu prisustvovale ostale dvije članice grupe Sanja i Ksenija.

I dok su uvijek izgledale kao dobitna kombinacija te medijske stupce punile komentarima o svom fizičkom izgledu i odjevnim kombinacijama, čini se kako će tu ulogu sada preuzeti neke nove članice, a ovaj trojac će svoju karijeru nastaviti samostalno.

