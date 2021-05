Paul LeBlanc tvrdi da se njegov sin Matt LeBlanc naljutio zbog motora i uskratio mu džeparac te da je zato izgubio kuću, a preživljava zahvaljujući socijalnoj pomoći.

Paul LeBlanc tvrdi kako njegov sin, zvijezda serije "Prijatelji" Matt LeBlanc (53) ne priča s njim već devet godina nakon što su se posvađali.

Mehaničar Paul je rekao u intervjuu za The Sun da glumac ne odgovara na njegove poruke i pozive, a sve je započelo razmiricom oko novca i motora. Ispričao je kako se preselio u Malibu kada je Matt glumio u "Prijateljima" da bi mogli više vremena provoditi zajedno.

"Problem je kada netko ima novca da ne možeš postati dio njihovog životnog stila ako oni to ne žele i mogu te potpuno isključiti", rekao je Paul.

Objasnio je da mu je sin nakon nekog vremena kupio kuću u Coloradu i davao džeparac. "Matt ima nepredvidljivo ponašanje i kratak fitilj kada je riječ o meni. Jednu minutu je drag, a u drugoj ti želi prerezati grlo, ne doslovno naravno", rekao je.

Kaže da ga je glumac redovito posjećivao te su pili pivo i zafrkavali se na motorima. "To su bila dobra vremena, no Matt je opsjednut glumom. Zadnji put me posjetio 2011.", ispričao je Paul.

Tvrdi da se njegov sin razljutio kada je motor, koji mu je on poklonio, darovao svom nećaku i ukinuo mu džeparac. "Valjda je mislio da ću ga moliti da mi opet daje novac, no to se neće dogoditi", istaknuo je glumčev otac.

"Razmišljam o tome zadnjih devet godina i čini mi se nevjerojatno. Samo me je isključio", istaknuo je. Nada se da će se Matt opametiti i posjetiti ga skupa sa svojom 17-godišnjom kćeri Marinom koju je dobio s bivšom suprugom, glumicom Melissom McKnight (56).

Paul krivi sina što je izgubio svoju kuću jer mu je uskratio novac i poručio mu je da se opameti prije nego što umre jer je već star. "Star sam čovjek i živim od socijalne pomoći. Da nemam ušteđevinu, ne bih mogao preživjeti", ispričao je.

O svemu se oglasio glumčev glasnogovornik za The Sun. "Kako biste dobili perspektivu svega, Matta i njegovu majku je njegov otac napustio kada je on bio dijete", rekao je.

Paul je unatoč ovoj činjenici svašta ispričao o svom sinu britanskom tabloidu. Narugao se glumcu da je oduvijek majčin sin i da se zbog toga udaljio od njega.

Inače, Mattov otac je poznat po svojim ludim izjavama u prošlosti. Svojedobno je za američke medije rekao da su se njegov sin i Jennifer Aniston ljubakali u svlačionici dok su zajedno glumili u seriji, a ona je bila u to vrijeme udana za Brada Pitta.

Matt i Jennifer su to oštro opovrgnuli i istaknuli da nikad nisu bili u nikakvom romantičnom ni seksualnom odnosu.