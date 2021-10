Hannah Gutierrez Reed navodno je još i prije bila nemarna s pištoljima na setovima filmova, a procurile su informacije da je jednom prilikom 11-godišnjoj glumici dala u ruke pištolj bez da ga je ranije provjerila.

Oružarka Hannah Gutierrez Reed (24) koja je odgovorna za oružje na setu filma "Rust", na kojem je glumac Alec Baldwin upucao snimateljicu Halynu Hutchins, još je ranije imala nekoliko propusta. Prema navodima njezinih kolega sa snimanja prijašnjih filmova, Hannah je jednom prilikom dala 11-godišnjoj glumici pištolj, bez da ga je prije toga dobro provjerila.

Sve se odvijalo na snimanju filma "The Old Way" Nicolasa Cagea. "U nekoliko navrata je ćorcima punila pištolje, a sve je radila tako da su mnogi smatrali kako nije najsigurnije. Bila je nemarna s pištoljima", rekao je izvor sa seta.

U policijskim dokumentima vezanima za nesretni događaj na setu filma "Rust" stoji kako je Hannah Gutierrez Reed na kolica na setu snimanja ostavila tri pištolja koja su trebala poslužiti kao rekviziti, dok je asistent režije Dave Halls jedan od njih predao Baldwinu te nije znao da je napunjen između ostalog pravim mecima. "Hladan pištolj", viknuo je Halls ekipi prije nego što je započelo snimanje, a to je značilo da je pištolj siguran za ispaljivanje za potrebe snimanja.

Samo nekoliko sekundi nakon, glumac je ispalio iz pištolja pravi metak koji je usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu. Koristio je pištolj iz serije Colt, piše Daily Mail.

Pirotehničar i inžinjer za specijalne efekte na snimanjima, Zak Knight, komentirao je kako je glumac Alec Baldwin ignorirao "zlatno pravilo" sigurnosti na snimanju filma tako što je uperio rekvizit ravno u neku osobu, no taj pištolj nije trebao imati u sebi prave metke. "Prvo i osnovno, na setu filma ne bi smjeli biti pravi meci. Drugo, svaka osoba koja koristi rekvizite morala bi prvo provjeriti je li sve u redu s njima. I treće, nema razloga da ispred bilo kakve vrste pištolja na snimanju bude bilo koja osoba", ispričao je.

Objavljeno je i kako je više snimateljskih ekipa proteklih tjedana napustilo set filma "Rust" u znak prosvjeda zbog radnih uvjeta. Snimatelji i njihovi pomoćnici bili su ogorčeni uvjetima rada na niskobudžetnom filmu: žalili su se na preduge sate koje su provodili na snimanju, preduga putovanja do seta, kao i plaće.

Jedan od članova ekipe sa seta, koji je zbog svega bio vrlo uznemiren, naglasio je kako je zbog svega trebala biti provedena istraga o sigurnosti, no to nije učinjeno. Istaknuo je i kako nije bilo garancije da se nezgoda s oružjem neće ponoviti te dodao da su na setu radili pod pritiskom i da su ih stalno požurivali. Neimenovani izvor kazao je LA Timesu i kako je poslao poruku voditelju produkcije u kojoj izražava zabrinutost zbog slučajnih ispaljenja.