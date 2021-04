Oprah Winfrey je istaknula da je pazila da prije emitiranja intervjua nitko iz ekipe ne oda što su joj Meghan Markle i princ Harry ispričali, ali i da ih prije toga nije srela uživo nego su se čuli preko poruka.

Voditeljica Oprah Winfrey progovorila je o intervjuu s Meghan Markle i princem Harryjem koji je prošlog mjeseca izazvao burne reakcije.

Kako piše magazin People, Oprah se osvrnula na razgovor s parom dok je gostovala kod kolegice Nancy O'Dell kako bi promovirala svoju knjigu "What Happened To You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing".

"Nisam znala da će imati toliki učinak i još ima. Dosta sam se pripremala za intervju. Bilo je jako važno za mene da sve to pokažem svijetu kako bi svi mogli vidjeti, ali da stvari prije stvarnog intervjua ne procure i ne budu krivo interpretirane. Sjećam se kad smo dovršili intervju i mislim da je trajao tri sata i 20 minuta, ustala sam i rekla ekipi: 'Svi znamo što je ovdje rečeno i kako je važno vjerovati ljudima koji su to sad podijelili tako da se nadam da neće podijeliti ovo što se dogodilo tu s nikim'. I nitko nije. Tako da smo puštali dijelove na CBS-u i činili smo to na način da se ništa nije moglo iskoristiti pogrešno. Bilo je puno truda i energije uloženo u taj dio svega", ispričala je Winfrey.

Otkrila je da nije srela Meghan i Harryja nego su izmjenjivali poruke prije intervjua. "Tražila sam ih da mi kažu svoje namjere jer mi je to bilo važno, da smo ujedinjeni u svom cilju. Njima je kao i meni bila namjera podijeliti istinu. Htjeli su mogućnost da kažu svoju priču i da mogu biti što iskreniji u tome", istaknula je voditeljica.

Priznala je da su je iznenadili neki odgovori supružnika. "Bio je to moćan intervju jer su oni bili otvoreni, ranjivi i iskreni. Intervju je ispao tako kako je jer su na sve tako odgovarali", pojasnila je Oprah.

Iznenadio ju je dio u kojem su Meghan i Harry, koji će ovog ljeta dobiti drugo dijete, kćer, rekli da njihov sin Archie nije dobio nikakvu titulu što je potpuno drugačije od kraljevskog protokola.

"Rekli su da neće dobiti titulu. Neće dobiti osiguranje koje će ga zaštititi, ali da su se brinuli koliko će mu biti tamna koža kad se rodi", prisjetila se Oprah.