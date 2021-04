Kontroverzna britanska autorica i kraljevska biografkinja Lady Colin Campbell u svojem je novom videu otkrila tko je u kraljevskoj obitelji brinuo da će sin princa Harryja i Meghan Markle imat pretamnu kožu.

Nakon što su u ožujku princ Harry i Megan Markle u intervjuu s Oprom Winfrey iznijeli šokantne stvari o britanskoj kraljevskoj obitelji i njihovu odnosu s njima, ne prestaju šuškanja o tome što je od izrečenog istina, a što laž.

Jedan od detalja koji je posebno šokirao javnost bilo je Meghanino priznaje da je netko iz Harryjeve obitelji uoči rođenja njihova sina Archieja brinuo da će njegova koža biti pretamna, jer mu je majka mješovite rase.

Harry je odmah nakon intervjua Opri razjasnio to nisu bili ni kraljica Elizabeta, ni princ Philip, ali nije htio odati o kome se radi, a u javnosti je prevladalo mišljenje da je riječ o njegovu ocu princu Charlesu.

No kontroverzna britanska autorica i kraljevska biografkinja Lady Colin Campbell u novom videu na svojem YouTube kanalu tvrdi da je u pitanju bila kraljičina kći princeza Anne, ali i da je Meghan sve krivo shvatila.

"Harry je zbog spominjanja kulture shvatio da se tu radi o boji kože. Anne je izrazila brigu o posljedicama dopuštanja da se netko takav uključi u kraljevsku obitelj te je rekla da to neće izazvati probleme samo obitelji, već i djeci koja će nastati iz te veze. Harry je to odmah požurio prenijeti Meghan koja je to povezala s bojom kože", ispričala je Campbell.

"Meghan je osoba koja jedva čeka naći problem tamo gdje ga nema", dodala je.

Markle u novom intervjuu nije štedio ni biograf princeze Diane, Andrew Morton.

"Prijatelji su mi rekli da je Meghan redovito odlazila na večere i pića s prijateljima dok je živjela u palači", kazao je za Daily Mail optuživši Meghan da je u intervjuu lagala o tome kako je život na palači bio poput zatvora. Dodao je i kako je znao da će Markle pričati o depresiji i izoliranosti jer je mu je isto to rekla i Diana dok je pisao njenu biografiju.

Nedavno je i nadbiskup Canterburyja opovrgnuo tvrdnje Meghan Markle i princa Harryja da ih je vjenčao tri dana prije velikog kraljevskog vjenčanja.

Naime, Meghan je ispričala u intervjuu s Oprom Winfrey da su ona i Harry imali intimnu ceremoniju samo za sebe bez svjedoka, a da je ono kasnije u dvorcu Windsor bilo namijenjeno javnosti.

"Samo nas troje", istaknuo je tada princ. Nadbiskup Justin Welby za La Repubblicu je rekao da to nije istina.