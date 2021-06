Oprah Winfrey je objasnila da je dobra prijateljica s Meghan Markle i princem Harryjem te da su susjedi, a njihov dobar odnos traje od 2018. kada su je pozvali na svoje kraljevsko vjenčanje.

Oprah Winfrey progovorila je o vijesti o kojoj se šuška posljednjih dana, a to je da će biti kuma Lilibet Diani, kćeri Meghan Markle i princa Harryja.

Slavna voditeljica se osvrnula na glasine u intervjuu za Entertainment Tonight te istaknula da je dobra prijateljica sa supružnicima koji žive pokraj nje u Kaliforniji.

"Ne moram biti kuma. Ja sam automatski kuma. Susjeda sam, prijateljica i sve, mislim da im treba netko mlađi za kumu", ispričala je Oprah.

Winfrey je priznala i da joj se sviđa ime koje su supružnici nadjenuli svojoj kćeri kao i da ima u planu poslati im poseban poklon za Dan očeva.

Inače, voditeljica je bliska s poznatim parom otkad su je pozvali na svoje vjenčanje koje je bilo 19. svibnja 2018. Meghan i Harry su upravo Oprah dali ekskluzivni intervju prije nekoliko mjeseci i progovorili zašto su napustili kraljevsku obitelj i iznijeli teške optužbe protiv obitelji.

Usto su otkrili da očekuju kćer. Harry je s voditeljicom producirao i emisiju "The Me You Can't See" u kojoj je progovorio o teškim trenucima nakon smrti njegove majke, princeze Diane.

"Bio sam spreman piti, bio sam spreman uzeti drogu, bio sam spreman raditi stvari zbog kojih sam manje osjećao", rekao je.

Dokumentarna serija "The Me You Can't See", se od 21. svibnja prikazuje na Apple TV-u, ugostila je nekoliko zvijezda koje pričaju o mentalnom zdravlju. U njoj svoje priče iznose Oprah, Lady Gaga, Glenn Close i košarkaš DeMara De Rozan.