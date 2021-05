Lady Gaga progovorila je o silovanju koje je doživjela kada je imala 19 godina i zatrudnjela, a s posljedicama tog stravičnog napada se bori i dan danas. Svojom pričom je htjela pomoći ljudima koji su u sličnoj situaciji kao ona.

Lady Gaga (35) progovorila je u dokumentarnoj seriji "The Me You Can't See" o mentalnom zdravlju, koju su producirali Oprah Winfrey i princ Harry, o najbolnijem trenutku u svom životu.

Pjevačica je otkrila da je doživjela potpuni psihotični slom kada je doživjela seksualni napad kao 19-godišnjakinja od strane producenta i zatrudnjela.

Gaga, čije je pravo ime Stefani Germanotta, prisjetila se ove užasne traume. "Imala sam 19 godina i bavila sam se glazbom i producent mi je rekao: 'Skidaj svoju odjeću'".

Odbila je to učiniti i otišla pa su joj rekli da će uništiti svu njezinu glazbu te nisu prestali s maltretiranjem i traženjem seksa u zamjenu za uspješnu karijeru. Pjevačica, koja nikad nije spomenula producentovo ime zbog straha da će ga opet vidjeti, ispričala je da se onesvijestila tijekom silovanja i da se nosila s boli tako što je dugo bila fizički bolesna.

"Bila sam bolesna tjednima i tjednima nakon toga i shvatila sam da je to ta ista bol koju sam osjetila kad me osoba koja silovala ostavila na uglu", rekla je Gaga. Boravila je u obiteljskoj kući tijekom tog razdoblja nakon što je ranije pretrpjela seksualno zlostavljanje i bila zatvorena u studiju mjesecima.

Napad joj je ostavio tjelesne i emocionalne ožiljke koje osjeća i dan danas. Njezin doktor joj je savjetovao da posjeti psihijatra za svoju kroničnu bol i on je Gagi dijagnosticirao posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

"Godinama kasnije otišla sam u bolnicu i doveli su psihijatra, a ja sam rekla: 'Dovedite mi pravog doktora, zašto je ovdje psihijatar kad ja ne mogu osjetiti svoje tijelo?'", prisjetila se pjevačica koja u jednom trenutku intervjua nije mogla zadržati suze.

"Želim reći svima, koji će me gledati, da sam osušila svoje suze sada i nastavila sa životom i da se mogu oporaviti od stvari kao što je ova. Ali kad vas jako pogodi, to vas može promijeniti. Nisam mogla ništa osjetiti, odvojila sam se, mozak mi je otišao van mreže, ali u tom trenutku u ultra stanju paranoje", dodala je.

Svaki put kada je osjećala bol, to je bila ona ista bol koju je doživljavala kad je silovana. Prošla je razne pretrage, rendgenska snimanja tijela, no doktori nisu pronašli nikakav tjelesni problem. "Ali vaše tijelo pamti", istaknula je Gaga.

Imala je osjećaj kao da ju cijelo to vrijeme prati neki crni oblak koji joj govori da je bezvrijedna i da bi trebala umrijeti. "Znala sam vrištati i bacati se od zid, no to samoozljeđivanje nije pomagalo, samo ti je još gore", ispričala je.

Iako je prošla teško emocionalno putovanje i jako napredovala, objasnila je da povremeno zna imati trenutko u kojima osjeti poriv da se ozlijedi.

"Čak i kad imam briljantnih šest mjeseci, treba samo jedan okidač da bih se osjećala loše. Kada kažem loše, mislim na to da se želim rezati. Razmišljam o smrti, hoću li to ikada učiniti. Naučila sam sve moguće načine da se otrgnem od toga. Misliš da ćeš se osjećati bolje jer nekome pokazuješ: 'Gle, boli me.' No to ne pomaže", rekla je Gaga.

Objasnila je kako je njezin oporavak dugo trajao i da se još uvijek borila sa svojim mentalnim slomom kada je 2019. primila Oscar za film "A Star Is Born".

Pjevačica je dala savjet osobama koje su u slično situaciji i bore se sa sobom. "Važno je okružiti se barem jednom osobom koja vas potvrđuje. Postoji način da kontrolirate sebe", istaknula je.

Gaga se trudi svakodnevno fokusirati na ono što joj je potrebno da ide u pravom smjeru pa odrađuje terapiju, zahvali se na dobrim stvarima u svom životu, kreće se i jede te radi stvari za koje zna da su dobre za njezino tijelo.

"Pohvalim se za to: 'Stefani, budi hrabra, moraš biti hrabrija'", rekla je i upozorila da ne postoji lako i brzo rješenje ovakvog problema. Naglasila je da je svojom pričom htjela pomoći drugima, a ne da je sažalijevaju.

"Ovo sve je teško ispričati. Osjećam puno srama. Kako da objasnim ljudima da imam privilegije, imam novac, imam moć, a i dalje sam nesretna? Kako to učiniš? Nisam ovdje jer želim da netko plače zbog mene. Dobro sam. No otvorite svoje srce za nekog drugog jer kažem vam, prošla sam kroz i ljudi trebaju pomoć. Stoga to je dio mog oporavka, mogućnost da pričam s vama", rekla je Gaga.

Gaga je s godinama stekla snažnu povezanost s Oprah i s njom je pričala i ranije o svom mentalnom zdravlju u serijalu "2020 Vision: Your Life In Focus tour". Tada joj je rekla da su joj dijagnosticirani PTSP i fibromialgija, stanje koje uzrokuje bol po cijelom tijelu i ekstreman umor.

Otkrila je i da bi ju paraliziralo i uništilo da se ikad suoči sa svojim 20 godina starijim silovateljem. "Vidjela sam ga jednom u trgovini i skroz me paralizirao strah. Tek sam kad sam bila malo starija shvatila koliko je to sve zbrkano", ispričala je.

Objasnila je i da nije pričala o silovanju u razdoblju u kojem se dogodilo jer je bila jako traumatizirana i samo je krenula dalje kako bi se maknula od toga. Kaže da se stalno prisjeća toga i teško joj je te da je četiri, pet godina od napada osjećala prave posljedice napada.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01 2376 470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu. Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116 111.

Broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800 0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01 4828 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr