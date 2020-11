Olivia Wilde i Jason Sudeikis prema pisanju američkih medija prekinuli su zaruke, u vezi su bili devet godina, a zasad nije poznato što je presudilo njihovoj ljubavi.

Ljubavno-glumački par 36-godišnja Olivia Wilde i 45-godišnji Jason Sudeikis raskinuli su zaruke nakon dugih devet godina veze, što je iznenadilo američku javnost i njihove obožavatelje, prenosi Us Weekly.

Par je vezu počeo još 2011. godine, a zajedno su dobili i danas 6-godišnjeg sina Otisa i 4-godišnju kćer Daisy. Zaručili su se nakon božićnih blagdana 2013. godine, ali do oltara nisu uspjeli doći.

Ljubav među njima nije se rodila na prvi pogled jer je ona bila uvjerena kako Jason nije zainteresiran za nju, a on je mislio da je njezino srce već zauzeto.

"Kad sam upoznala Jasona, mislila sam da je jako šarmantan, no nije me pitao za broj. Idućih šest mjeseci stalno smo se susretali na raznim događanjima, no ništa se nije događalo između nas. Mislila sam da ga ne zanimam", otkrila je Olivia za Allure i dodala kako je njezin prijatelj na kraju dao Jasonu broj telefona i poručio mu da joj se javi.

Olivia je prije Jasona bila udana za glazbenika i aristokrata Taoa Ruspolija s kojim je u braku bila od 2003. do 2011. godine, a on je prethodno bio oženjen sa scenaristicom i filmašicom Kay Cannon od 2004. do 2010. godine.

"Razvedena sam devet mjeseci. Oboje smo se viđali s drugim ljudima, ali bili smo samci. Čini me da me on uistinu vidi onakvu kakva jesam", bila je izjavila Olivia u jednom od davnih intervjua.

Mnoge je zanimalo zašto ne žele pred oltar, obzirom da su toliko godina zaručeni.

"Naša veza je ozbiljna. Prije nego dobijete djecu brak vam se čini kao ultimativno obećanje nekome, ali kada postanete roditelj čini se da ne možete biti više povezaniji i obećani nekome", objasnila je Olivia.

Jason se bio našalio jednom da se neće vjenčati sve dok marihuana ne postane legalna u svim državama, a tijekom godina su nastavili "braniti" svoj odnos u kojem su bili.

"Izlazimo i zabavljamo se. Oboje smo bili stvarno društveni kada smo se upoznali i nismo se toga željeli odreći kada smo postali roditelji. Dosljedni smo vremenu koje provodima s njima, ali izlazimo i tijekom tjedna", izjavila je bila glumica.

Sada već bivše zaručnike paparazzi su nedavno uhvatili na plaži u Malibuu gdje su razmjenjivali strasti i poljupce, no čini se kako je sada velikoj ljubavi punoj razumijevanja i sreće ipak došao kraj.