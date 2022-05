Članovi benda Kalush Orchestra nakon pobjede na Eurosongu vratili su se u Ukrajinu gdje će se pridružiti vojci u obrani zemlje, a frontmena Olega Psiuka u Torinu je ispratila djevojka Oleksandra.

Bend Kalush Orchestra donio je pobjedu Ukrajini na ovogodišnjem Eurosongu s pjesmom "Stefania".

Iako je svim vojno sposobnim muškarcima zabranjeno napustiti Ukrajinu koja je pogođena ratom, dečki iz benda dobili su posebnu dozvolu za odlazak u Torinu, no sada se i oni morali vratiti u Ukrajinu gdje će se će se pridružiti vojci u obrani zemlje.

Frontmena benda Olega Psiuka u Torinu je ispratila djevojka Oleksandra, a fotografije njihova oproštajnog poljupca objavili su brojni svjetski mediji.

Oleg Psiuk, the frontman of Eurovision winning Ukrainian folk rap group Kalush Orchestra, gives his girlfriend a kiss as he leaves to join the Ukrainian army to fight the Russian invaders. #Ukraine pic.twitter.com/ZMGppMpe7F