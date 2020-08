Brad Pitt i Nicole Poturalski su se navodno upoznali u kolovozu prošle godine i to u berlinskom restoranu koji je u vlasništvu supruga lijepe brinete.

Brad Pitt i njegova nova djevojka Nicole Poturalski pune medijske stupce posljednjih nekoliko dana, još otkako su ih uhvatili zajedno u zračnoj luci u Francuskoj, a otkriveno je i kako su se upoznali.

Daily Mail doznaje kako je Brad prvi put vidio Nicole još u kolovozu prošle godine i to u restoranu u Berlinu, koji je u vlasništvu njezina supruga. 56-godišnji Pitt navodno se na prvi pogled zaljubio u lijepu brinetu, a u Berlinu je u to vrijeme bio zbog promocije filma "Bilo jednom u Hollywoodu". Manekenka je nekoliko tjedana kasnije otišla na poslovni put u Los Angeles i ponovno su se našli, a kasnije su ih uhvatili zajedno i na koncertu Kanyea Westa u listopadu prošle godine.

Godinu kasnije Brad i Nicole su najzanimljiviji par u svijetu showbiza, a trenutačno odmaraju u Francuskoj.

"Brad Pitt je Nicole upoznao prošle godine u restoranu Borchardt koji je u vlasništvu njezina supruga Rolanda. Glumac u taj restoran dolazi već godinama, a Rolanda već odavno poznaje. Nicole mu je dala svoj broj telefona čim su se upoznali i tu su krenule iskre među njima", rekla je Nicoleina prijateljica.

Poturalski je i dalje u braku s Rolandom Maryjem (68), s kojim ima sedmogodišnjeg sina Emila. Roland nije komentirao njezinu vezu s Bradom Pittom, no izvori njemu bliski tvrde kako nema problem s ljubomorom.

"Bio je u braku nekoliko puta i ima petero djece. Ne zanima ga negativnost ni ljubomora. I dalje su vjenčani, a ta se veza može opisati kao otvoreni brak", tvrdi izvor. Roland je inače 41 godinu stariji od atraktivne brinete.

56-godišnji Brad i 27-godišnja Nicole izašli su u srijedu zajedno iz privatnog aviona kojim su putovali iz Los Angelesa do zračne luke Charles de Gaulle, odakle su nastavili do manjeg aerodroma na jugu Francuske. Pretpostavlja se da će odsjesti na Bradovu imanju Château Miraval, koje su on i Angelina zajedno kupili 2011. godine za 67 milijuna dolara, a upravo su se tamo i vjenčali 2014. godine.