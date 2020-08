Brada Pitta i Nicole Poturalski uhvatili su na spoju još prije devet mjeseci, no u to se vrijeme pričalo da ljubi kolegicu.

Holivudski glumac Brad Pitt snimljen je još prije devet mjeseci na spoju s 27-godišnjom njemačkom manekenkom Nicole Poturalski, a izvori bliski paru potvrdili su da su u vezi.

"Viđaju se i trenutačno su zajedno na odmoru", rekao je izvor za Page Six.

Fotografi su ih bili uhvatili zajedno, no onda je u centru pažnje bila vijest da ljubi glumicu Aliju Shawkat. Pitt je kasnije odbacio sve tvrdnje te je rekao kako su samo dobri prijatelji, a čini se kako mu je to dobro došlo da od očiju javnosti sakrije djevojku koju zaista ljubi.

56-godišnji Brad i 27-godišnja Nicole izašli su u srijedu zajedno iz privatnog aviona kojim su putovali iz Los Angelesa do zračne luke Charles de Gaulle, odakle su nastavili do manjeg aerodroma na jugu Francuske. Pretpostavlja se da će odsjesti na Bradovu imanju Château Miraval, koje su on i Angelina zajedno kupili 2011. godine za 67 milijuna dolara, a upravo su se tamo i vjenčali 2014. godine.

Zasad se o njihovu odnosu zna vrlo malo, no poznato je da Nicole ima više od 100 tisuća pratitelja na Instagramu, da je krasila naslovnicu modnog časopisa Elle, a trenutačno ima potpisan ugovor s modnom agencijom Next Management iz Los Angelesa i A Management iz Njemačke. Ovo se ljeto odmarala na Ibizi, a navodno živi u Berlinu te je izolaciju provela u Los Angelesu.