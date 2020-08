Brad Pitt i Nicole Poturalski privatnim su avionom doputovali na jug Francuske, na njegovo imanje gdje se vjenčao s Angelinom Jolie.

Holivudski glumac Brad Pitt snimljen je pri dolasku u francusku zračnu luku Le Castellet, i to u društvu njemačke manekenke Nicole Poturalski, za koju su mnogi već zaključili da neodoljivo podsjeća na njegovu bivšu suprugu Angelinu Jolie, a neki misle da je miks nje i njegove prve supruge Jennifer Aniston.

56-godišnji Brad i 27-godišnja Nicole izašli su zajedno iz privatnog aviona kojim su putovali iz Los Angelesa do zračne luke Charles de Gaulle, odakle su nastavili do manjeg aerodroma na jugu Francuske. Pretpostavlja se da će odsjesti na Bradovu imanju Château Miraval, koje su on i Angelina zajedno kupili 2011. godine za 67 milijuna dolara. A upravo su se tamo i vjenčali 2014. godine.

Prema pisanju američkog magazina OK! čini se kako među njima postoji nešto itekako više od običnog prijateljstva.

"Ljubili su se, a Brad je bio jako pažljiv prema njoj. Bio je na djelomično javnom mjestu, ali nije se činilo da mu smeta što ga drugi ljudi gledaju. Ona je prava ljepotica i očito je puno mlađa od njega", izjavio je svjedok koji ih je vidio prije ukrcavanja u avion.

Zasad se o njihovu odnosu zna vrlo malo, poznato je da Nicole ima više od 100 tisuća pratitelja na Instagramu, da je krasila naslovnicu modnog časopisa Elle, a trenutačno ima potpisan ugovor s modnom agencijom Next Management iz Los Angelesa i A Management iz Njemačke. Ovo se ljeto odmarala na Ibizi, a navodno živi u Berlinu.

Manekenstvom se bavi 10 godina i govori pet stranih jezika. Rođena je u gradu Bergkamenu u staroj industrijskoj pokrajini Ruhr i ima poljske korijene. Nosila je modne revije u New Yorku, Parizu i Milanu, a osim naslovnice Ellea krasila je i one Cosmopolitana i Marie Claire.

S 13 godina željela je postati morski biolog, no u pariškom Disneylandu primijetio ju je lovac na modele i njezini su joj roditelji dopustili da uđe u manekenske vode.

Nicole ima sina Emilija, s kojim često objavljuje priče na svom profilu na Instagramu. Tamo je posljednjih nekoliko mjeseci spominjala misterioznu novu ljubav i bolju polovicu, međutim nikada nikoga nije imenovala.

Daily Mail obratio se glasnogovorniku Brada Pitta za komentar o navodnoj novoj ljubavi, no bez nekog velikog uspjeha.

"Ne komentiramo privatne odnose", kratko je rekao, dok se njezini predstavnici zasad nisu očitovali.