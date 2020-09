Nives Celzijus istaknula je da se ne obazire na zločeste riječi jer je došla na svijet da voli.

Nives Celzijus otvoreno je progovorila o zločestim ljudima s kojima se susreće, a nazvala ih je dušebrižnim obožavateljima, filantropima i altruistima.

"Što će ti hejteri pored dušebrižnih obožavatelja, filantropa i altruista. Znate one divne, nesebične ljude koji u svemu pronalaze neko zlo i negativu. To su oni ljudi koji velikodušno prilaze na ulici, čineći veliku stvar, poklanjajući pažnju nama malim ljudima. Dolaze s velikim, pažljivo biranim riječima: 'Nives, moram ti reći, znam da te svi mrze i govore odvratne stvari o tebi, ali ti si meni ipak super.' Ja im zahvalim. Sve s osmijehom na licu. Kada ti jedan tako veliki čovjek, velika, otvorena srca priđe i kaže da si mu super premda si omražena i odvratna osoba, treba to cijeniti, je l' tak'?! Nikad ne upitam tko su to 'svi' jer bezobzirno je proturječiti jednom altruistu. Nebitno je što mi se taj dan kći ušuljala u krevet da me zagrli, sin mi napravio doručak kao iznenađenje jer misli da ima najbolju mamu na svijetu, najbolja prijateljica ničim izazvana poslala poruku 'volim te', voljena osoba doletjela s drugog kraja grada po najvećoj gužvi samo da me vidi na dvije minute, tetka mi napisala '24', što su naše male tajne oznake ljubavi", napisala je Nives.

"Nebitno je što mi je teta u dućanu poklonila lizalicu od jagode koju zna da volim, što se bakica u prolazu razveselila što me vidi i čvrsto me iz milja držala za dlan pola minute, a potom mi poklonila jabuke koje je upravo kupila na placu... Svakodnevno tijekom dana primim toliko ljubavi, što od svojih bližnjih, što od meni potpuno nepoznatih ljudi, životnih prolaznika koji obogaćuju moje srce. Ali oni su očito premali i nebitni u očima tih velikih 'altruista' koji su previše opterećeni pravim životnim problemima. Primjerice, problemom mržnje. No nikad se nisu zapitali zašto u svemu iščitavaju upravo mržnju. Leži li upravo u njima taj nepresušni izvor negative koji tako olako pridaju i prepoznaju u drugima i nisu li upravo oni raspirivači tog najgoreg zla. Ja sam na ovaj svijet došla da volim i volim i želim vjerovati da je upravo to i vaša životna uloga", dodala je.

Mnogi su pružili podršku Nives i komentirali da je potpuno u pravu s ovim riječima, a njezina objava dobila je više od 10.000 lajkova. "Najbolja si", "Hvala ti na divnom osvrtu i tekstu koji puno znači", "Ma briga te što drugi kažu. Top si kako god okreneš", napisali su joj.

Inače, Celzijus je dio žirija popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", koji se u nedjelju ponovno počeo emitirati, a ona je oduševila gledatelje svojim stajlingom.

