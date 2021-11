Nives Celzijus objavila je na Instagramu fotografiju u ultrakratkoj haljini pa postavila pratiteljima zanimljivo pitanje.

Nives Celzijus počastila je svoje pratitelje na profilu na Instagramu izazovnim izdanjem, naglasivši svoje bujne obline u prvi plan, a ovaj put ih je pitala i za njihovo mišljenje.

"Neodlučna koja je bolja strana haljine... Prednja, stražnja?", napisala je Nives uz fotografiju na kojoj pozira u ultrakratkoj haljini.

U komentarima je dobila brojne odgovore, a među prvima joj se javila i njezina prijateljica Ecija Ivušić: "Izjednačeno je".

"Kad narastem želim biti kao Nives! Ja želim da me Nives nauči kako izgledat ovak super! Svaka čast", "Stražnja, definitivno", "Ljepotica zgodna", "Oh bome teško pitanje", "Prelijepa si", "Obje su super", "Ja se ne mogu odlučiti", "Savršena si", zaključili su njezini obožavatelji.

Nives je nedavno bila i jedna od glavnih zvijezda modne revije Snježane Mehun, na kojoj je njezin dekolte ukrao sve poglede, a tamo se raspričala i o svojem ljubavnom životu.

"Ljubav je OK, sve po starom. U nekom trenutku se već navikneš, pa ti je to pod normalno", kazala je za In Magazin Nives, koja je u vezi više od godinu dana, no skriva svojeg dečka, a naglasila je i kako se ne planira ponovno udavati.

Djevojka iz Drniša čije će ime svi zapamtiti, već joj prognoziraju svjetsku slavu: "Ovo je bolje od originala, savršenstvo!" +25

Mišićavi Ukrajinac zaludio je Hrvatice, neki muževi poduzeli su drastične korake: "Meni čudno što joj je, tri minute ništa ne priča" +30