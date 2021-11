Nives Celzijus je na Instagramu objavila zanimljivu fotografiju s Plješevice, a komentari i komplimenti njezinih obožavatelja samo su se počeli nizati.

Za Nives Celzijus nema zime ovih dana što je pokazala i najnovijom objavljenom fotografijom na svom profilu na Instagramu, na kojoj pozira tek napola ogrnuta toplim kaputem.

"Majka priroda", napisala je kratko Nives uz fotografiju za koju je otkrila da je nastala na Plješivici pa dobila tisuće lajkova i komentara obožavatelja.

"Kakva slika", "Savršena", "Ne može bolje", "Kraljica", "Nije loša ova fotografija", "Pogotovo taj pogled", "Kakva bomba", "Bravo Nives", "Predivna", "Majka priroda uvijek fascinira", "Stiže li zima ili ljeto u Hrvatsku? Celzijusi rastu", neke su od poruka koje je dobila.

Nives je nedavno bila i jedna od glavnih zvijezda modne revije Snježane Mehun, na kojoj je njezin dekolte ukrao sve poglede, a tamo se raspričala i o svojem ljubavnom životu.

"Ljubav je OK, sve po starom. U nekom trenutku se već navikneš, pa ti je to pod normalno", kazala je za In Magazin Nives, koja je u vezi više od godinu dana, no skriva svojeg dečka, a naglasila je i kako se ne planira ponovno udavati.