U dvorani Vatroslav Lisinski sinoć je svoje nove modne kombinacije za jesen i zimu predstavio modni brend Duchess. Snježana Schillinger priznala nam je što joj je najveći problem otkad je u braku s Franzom, a što kod njega obožava. Sretno zaljubljena Nives Celzijus iskreno je odgovorila misli li se ponovno udati, a Miss Universe Hvatske 2003. Ivana Delač prvi je put otkrila da nakon rastave ponovno ljubi. Koga? Saznajte u prilogu In magazina!

Kada pitate Snježanu Schillinger i Antuna Tina Brišara, koji stoje iza fashion brenda Duchess, kako bi trebale izgledati modna jesen i zima, odgovor je - udobno i u bojama!

''Naši su kaputi živih boja. Mi kao i svake godine izbjegavamo da to bude crno i sivo, što je prepoznatljivo i tipično za zimu'', kaže Snježana.



''Nas nekako uvijek inspirira ta Firenza. Mi dođemo po te materijale dosta spontano, onda tamo kad uđemo u te hangare, kad vidimo te sve materijale, nas dvoje razludimo'', govori Antun Tin Brišar.

A je li se Snježana saživjela s preuimenom Schillinger?



''Ja jesam, ali ljudi nisu. Ono Mehunka, Mehun, ne znam, to će trajat. Taj će proces trajat, ali meni je isto kad zovem onda si mislim da li ću dobiti stol kad kažem Snježana Schillinger, ono baš najbolji, ili ipak da kažem Snježana Mehun, pardon Schillinger...haha.'', kaže Snježana.



Glavna zvijezda gdje god se pojavi je zaljubljena Nives Celzijus.

''Ljubav je OK, sve po starom. U nekom trenutku se već navikneš pa ti je to pod normalno'', kaže.

A koje su šanse da Nives uđe u još jedan brak?

''A ne, ne, ma kakvi, ne. To zlo si ne bih više ponovila'', sigurna je Nives.



I nekadašnjoj Miss Universe Hrvatske, nakon rastave, srce ponovno kuca u ritmu ljubavi.



''Ljubim pomalo! Bilo je već i vrijeme'', govori Ivana, a nas je zanimalo čime ju je njezin muškarac bacio na koljena.



''Šarmantan je, visok je'', dio je rekla, a dio otkrila samo za nas.



Borna Kotromanić blistala je u narančastoj haljini, no uz dobar izgled ne libi se reći ni što misli. Na svojim profilima na društvenim mrežama njezin je moto - što na umu, to na drumu!



''Ja bih rekla da većina ljudi voli reći što misli, ali da je puno manje onih koji i imaju što za reći. Ja sam veći dio života šutjela dok nisam smatrala da imam dovoljno kredibiliteta da imam nešto reći. Meni je drago da postoji danas u Hrvatskoj dovoljno velik broj ljudi i medija koje interesira to što ja imam za reći i za nas žene je važno da se naš glas čuje'', smatra Borna.



Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, kada se želi ukazati na važnost ranog otkrivanja te bolesti te odlaske na redovite dijagnostičke preglede.



''Ja moram priznati da sam posljednjih nekoliko godina redovita'', kaže Nives.



''Sa 40 sam napravila svoju prvu mamografiju i redovito idem na ultrazvuk'', kaže Ivana Delač.



''Ja imam sreću pa nemam u obitelji povijest te bolesti što je isto bitno da nekako pratimo ono što nam je obiteljska historija u tom pogledu, kod mene su više skloni kolesterolu, začepljenim krvnim žilama pa mene više to brine, ali u svakom slučaju, prevencija i edukacija su najbolji put k zdravlju'', govori Borna Kotromanić.



Koji je najbolji put za zablistati ove jeseni i zime u modnim kombinacijama, pokazao je modni brend Duchess, a u kojima nitko ne prolazi nezamijećeno.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.