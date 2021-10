Nives Celzijus na Instagramu je objavila svoju provokativnu fotografiju u toplesu, a zbog mjesta na kojem je pozirala mnogi su pozavidjeli njezinim susjedima.

Nakon što je cijelo ljeto častila pratitelje na Instagramu svojim fotkama u badićima, Nives Celzijus je u svojem provokativnom stilu pozdravila i jesen.

Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u toplesu, a zbog mjesta na kojem se fotografirala mnogi su pozavidjeli njezinim susjedima.

"Susjedi uživaju", "Pošto je kvadrat preko puta tamo? Pitam za frenda", "Blago susjedima", nizali su se komentari u sličnom stilu ispod fotke na kojoj Nives pozira bez majice uz prozor, a mnogi su je zamolili i da se okrene prema kameri. Ni ovaj put nisu izostali ni komplimenti na račun njezinih zanosnih oblina, a dobila je i više od 17 tisuća lajkova.

Da kraj ljeta ne znači i kraj njezinim provokativnim izdanjima, Nives je ovaj tjedan potvrdila i svojim stajlingom za modnu reviju Snježane Mehun, na kojoj je njezin dekolte ukrao sve poglede, a tamo se raspričala i o svojem ljubavnom životu.

"Ljubav je OK, sve po starom. U nekom trenutku se već navikneš, pa ti je to pod normalno", kazala je za In Magazin Nives, koja je u vezi više od godinu dana, no skriva svojeg dečka, a naglasila je i kako se ne planira ponovno udavati.