Nives Celzijus pozirala je u bijelom bikiniju, a objasnila je zašto prvo nije htjela objaviti tu fotografiju i zbog čega je promijenila mišljenje.

Nives Celzijus (39) podijelila je s ljetovanja fotografiju u badiću koju je prvo htjela obrisati jer nije ispunjavala uvjete ljepote za objavu na Instagramu.

"Fotka koju ne da nisam mislila objaviti nego sam ju momentalno proslijedila u smeće da mi ne kvari pogled na lijepe fotke. Tragovi valjanja po šljunčanoj plaži na nogama i guzi, masnice, celulit, prištići, loš kut, čudna faca, sjena na faci, previše nesavršenih elemenata koji ne zadovoljavaju kriterije 'savršene' fotke. I tako pričam s frendom o procesu stvaranja fotki za društvene mreže i pregledavamo one osuđene na uništenje kako bi mu argumentirala da to ipak nije samo 5 minuta posla... Zaključili smo da se njegova i moja vizija 'savršene' fotke u potpunosti razlikuje. One odbačene, njemu su savršene jer kako kaže, vjerno dočaravaju trenutak. Naime, tragovi valjanja po šljunčanoj plaži privlačniji su od savršeno uglađenog tena ili točnije, što se manje trudimo, to bolje. Pa eto, reciklirao je neke od fotografija i spasio ih od uništenja. Hvala i njemu i @natascha_k_l za savršeno nesavršenu fotku", napisala je spisateljica i pjevačica.

Nives je pozirala u bijelom bikiniju hodajući po plićaku, a njezini pratitelji su bili sretni što se ipak odlučila za objavu fotografije.

"Meni ova jedna od tvojih naj fotki", "Da je barem meni takva guza", "Lijepo ti stoji celulit", "Prekrasna na morskoj pjeni", "Ona je bomba", "Ovakve fotke su najljepše, draga. Takvi smo kakvi smo i nismo savršeni ni trebamo niti možemo biti. Bravo za fotku, ja ne vidim celulit", komentirali su.

Celzijus je upitala i svoje pratitelje uz sliku na Instagram storyju jesu li i njima draže ovakve nesavršene slike.

Inače, Nives već neko vrijeme uživa u odmoru na našoj obali i dijeli atraktivne fotografije koje oduševljavaju njezine obožavatelje.