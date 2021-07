O svojim nedostacima i da se s njima suočavaju kroz smijeh i šalu, za IN magazin govorili su Nives Celzijus, Ida Prester, David Skoko, Lejla Filipović i Nina Badrić.

Našalila se Nives Celzijus na komentare da ima celulit i da svako malo nabaci koji kilogram viška. Kako je s godinama beauty nedostataka sve više, upitala se je li vrijeme da celzijuse iz svojeg imena prepusti mlađima.



''Možda celzijusi više nisu prikladni. Znaš ono, dolaze ti te godine i onda - Isuse, stariš, odvratna si, debela si, dolaze mlađe, fuj, pokrij se, sakrij se, nešto... Pa rekoh, možda je stvarno vrijeme da celzijuse prepustimo nekim mlađima'', otkrila je svoja razmišljanja jednom prilikom.



No celzijusi ipak ostaju kod te vatrene ljepotice koja voli svoje malene nesavršenosti. I Nina Badrić svoje nedostatke prigrli objeručke. Pokoji kilogram, bora ili sijeda više ne mogu ništa pored njezina blistavog osmijeha sreće i zadovoljstva.



''Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, npr. na trajektu za Hvar'', priča Nina.



Iako bismo na Lejli Filipović nedostatke trebali tražiti povećalom, ona ih ispred ogledala itekako vidi.

''Pa bore su tu, nećemo si lagati, podočnjaci uvijek, imam strašno izražene podočnjake i tamne. Hvala Bogu na korektoru, to je ono bez čega ne mogu. To je uvijek nešto što prvo primijetim kao neki nedostatak'', govori Lejla Filipović.



Na temu svojih nedostataka uvijek je iskrena Ida Prester. Njezinu najveću manu nismo vidjeli, no ona o njoj govori bez zadrške.



''Ja jedino što imam, a što je baš odvratno, a to neću ni ovom prilikom pokazati, to su čukljevi. Evo, možete vidjeti možda u čizmama, nikad ne nosim japanke da se to ne bi vidjelo, ne zato što me sram da to ljudi znaju, ja to ističem, ali stvarno ružno izgleda'', priznaje Ida u svom stilu.



Iako danas izgleda besprijekorno, i Ivana Delač borila se s viškom kilograma za vrijeme svojeg mandata misice. Naravno da to nije promaknulo oku javnosti.



''Ja sam kao misica, kad sam predavala krunu, imala problema s limfnim sustavom i imala sam nekoliko kilograma viška. Imala sam i kao gimnazijalka nekoliko kilograma viška, što nije prototip ljepotice koja predaje krunu. Dobila sam osude javnosti zbog čega je to tako. Međutim, kad niste opterećeni sobom, onda samo kažete ljudima: 'Da, papala sam', što zapravo uopće nije bila istina, zašto pričati o nekim zdravstvenim problemima'', govori.



Zdravstvenih problema ima i poznati chef koji se ne libi iskreno progovoriti o njima.

''Evo, ja sam bolestan na više razina, ali ne dam se. Imam problema sam sa sobom, najviše u glavi i to rješavam. Imam tetu pričalicu koja rješava sve moje probleme'', priznaje.



Čini se da su smijeh i šala najbolje rješenje za suočavanje s osudama javnosti kada su naši nedostaci na meniju.



''Jedine dvije plastične operacije koje bih napravila, jedna je užasno teška, a druga je nemoguća. Teška su ovi čukljevi, to je fakat teška operacija pa još uvijek malo razmišljam, a druga je da si smanjim glavu, što je nemoguće. Eto, ja sam sve svoje prosula. Osim toga, i grudi sam pokazala u onoj kampanji, i one su isto već dosta izdojene, pa nemam baš puno toga što je ostalo'', kaže Ida.



''Da je ljubavi i zdravlja, mislim da je čovjek tada najsretniji na svijetu, a ja sam zahvalna na svakom danu, što god život donese, samo da se znam nositi s tim. Život mi je dosad pokazao da mogu i da znam, da sam ipak borac koji se dobro nosi s nekim stvarima'', zaključila je.

