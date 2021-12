Nina Martina Korbar je putem društvenih mreža objavila vijest da neće nastupati u polufinalu showa "Supertalent".

Nina Martina Korbar oduševila je gledatelje i žiri showa "Supertalent" i svi su jedva čekali njezin nastup u polufinalnoj emisiji, no ona je sada na svom profilu na Instagramu kako se to ipak neće dogoditi pa objasnila i zašto.

"Dragi svi, ne znam kako započeti s ovom objavom i kako vam ovo reći jer sam i sama u šoku, ali nažalost moj put u Supertalentu je završio baš onda kad je trebao zasjati u punom sjaju. Naime, ovo su fotke s generalne probe koja je bila predobra, zabavna, napravili smo top scenski nastup, dogovorili predobru šminku i frizuru, dizajnirali smo ženstveni i moćni styling, a pjesma? Pjesma je trebala biti Moja ljubav od Nine Badrić, ali u drugačijem aranžmanu, prilagođenom meni, mom izričaju, mom karakteru i s ciljem da sve vas zadivimo i napravimo jedan nastup na hrvatskom jeziku kakav ste vi zaslužili i koji ste jedva čekali. Marija Husar Rimac i ja smo imale nekoliko proba i bile smo jako uzbuđene oko nastupa, ali nažalost sve je to ostalo na ideji jer sam dva dana nakon generalne probe bila pozitivna na koronavirus i iz tog razloga sam bila “primorana” odustati od daljnjeg natjecanja i snimanja polufinalne emisije. Ta činjenica me šokirala, rastužila, rasplakala, ostavila me bez teksta. Nevjerica da neću nastupati i da više nisam u Supertalentu je i dalje prisutna i ta činjenica me još uvijek boli. Bila sam spremna za nastup, spremna za pružiti vam ono što svi iščekujete i zaslužujete, a to je brutalan vokalni i scenski nastup koji bi unio toplinu i radost u vaša srca. Jako mi je i neopisivo žao ovo pisati, tužna sam što sam trebala napustiti natjecanje, ponajviše jer mi vi pružate toliko veliku podršku, toliko me obasipate komplimentima i oduševljenim reakcijama na moje pjevanje da nemam riječi. Radi vas sam dobila dodatnu hrabrost i još više ojačala svoje samopouzdanje. Uvjerena sam da bismo ušli u finale i da bih uz vašu ogromnu podršku dogurala jako daleko, možda čak i do same pobjede. Žao mi je, stvarno je, ali ovo se očito trebalo dogoditi. Čovjek snuje, Bog određuje. Na meni je da sada ostanem jaka, fokusirana i radim na novom planu i putu do uspjeha. Hvala Nova TV na predobroj organizaciji, na odličnom timu ljudi s kojim sam surađivala i na odličnoj vibri, trudu i atmosferi. Vjerujem da ćemo surađivati ponovno. Hvala svima vama na nevjerojatnoj podršci, beskrajno mi puno znači. Do ponovnog susreta, vaša Nina", napisala je u podužem statusu.

"Nemoj da se predaješ Martina, nego samo hrabro nastavi dalje. Predivna si. Pozdrav iz Banje Luke", "Jako mi je žao, ali glavu gore i bit će još prilike za sve, prijavi se iduće godine", "Baš mi je žao, ali ne brinem ja za tebe, bit će prilike za takav talent sigurno", "Vratit ćeš se još i jača. Samo strpljivo", "Ti si pobjednica bez obzira na izostanak polufinala i finala, sada se oporavi i sve će biti u redu. Ima puno pozornica koje čekaju tvoj nastup i puno gledatelja koje si očarala samo jednom izvedbom. I koji očekuju tvoje nastupe", "Draga Nina, ovo mi je šok i užasno mi je žao što ti se to dogodilo budi jaka, izdrži, nedaj se", "Glavu gore, prihvati to da ti Bog očito sprema nešto puno bolje za tebe", samo je dio poruka podrške koje je dobila od svojih pratitelja.

Nina Martina je gledatelje showa uspjela zaintrigirati svojim pjevačkim talentom, ali i motivirajućom životnom pričom.

"Odlučila sam se prijaviti na Supertalent ove godine jer smatram da je glazba dio mene“, otkrila je Nina Martina koja se glazbom nikada nije bavila profesionalno, ali voli pjevati otkad zna za sebe.

No, ljubav prema pjevanju ostala je drugom planu jer ju je problem sa samopouzdanjem kočio u odluci da se prijavi u show.

"Nekako me kilaža sputavala i cijelo vrijeme sam čekala neki pravi trenutak da krenem. Možda nisam bila svjesna da nisam imala dovoljno samopouzdanja krenuti“, priznala je Nina Martina te dodala: "Imala sam 150 kg, to je moja najveća kilaža. Jednostavno uvijek si misliš da ne zaslužuješ nešto radi te kilaže jer te drugi stavljaju u taj kalup i jednostavno sam se i ja stavljala u taj kalup“.

Osude koje je doživjela zbog viška kilograma nisu pomogle njezinom problemu sa samopouzdanjem, ali su je na neki način potaknule na promjenu.

Kći slavnog glumca prepustila se strastima na plaži i to dok njezinog dečka nije bilo na vidiku, ali sve je lijepo objasnila! +15

Obiteljska prijateljica otkrila pravu istinu žestoke svađe između Kate i Meghan, evo tko je stvarno plakao i zašto! +27