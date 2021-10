Nina Martina Korbar oduševila je žiri i gledatelje "Supertalenta" svojim moćnim glasom, a u show se prije nije prijavljivala jer je bila nezadovoljna izgledom.

U šestoj emisiji showa "Supertalent" gledatelje i žiri posebno je oduševio nastup 28-godišnje Zagrepčanke Nine Martine Korbar.

U show se prijavila ove godine jer smatra da je glazba dio nje, a iako pjeva od malih nogu, prije je imala problema sa samopouzdanjem.

"Nekako, ajmo reći, da me malo kilaža sputavala, cijelo vrijeme sam čekala pravi trenutak da krenem, možda nisam imala dovoljno samopouzdanja krenuti kad sam imala taj ogroman broj kilograma, imala sam 150 najviše. Uvijek si misliš da ne zaslužuješ to nešto jer te drugi stavljaju u taj kalup i onda sam se i ja stavljala u taj kalup. Osude sam definitivno doživjela, to sve osobe koje su imale ili imaju viška kilograma jako dobro znaju. U srednjoj sam imala više kila i tu sam od ljudi osjećala nekakvo sažaljenje, kao 'jadna ona', i to mi je bilo još gore nego da mi neko kaže: 'debela si'. Mislila sam si - obrazujem se, imam dobru obitelj, talentirana sam i onda me jako pogađalo to kako su me ljudi gledali i to me potaknulo da krenem raditi na sebi", ispričala je pred kamerama prije nastupa.

Kad je imala 21 godinu, otišla je na dva mjeseca volontirati u Brazil kako bi pomogla siromašnoj i nezbrinutoj djeci. To ju je iskustvo promijenilo jer je shvatila koliko vrijedi, bez obzira na višak kilograma. No, i dalje nije imala dovoljno samopouzdanja da bude ono što je oduvijek htjela biti – pjevačica. Pohađala je glazbenu školu, ali kilaža ju je, otkriva, kočila pa je odlučila prvo to riješiti, a onda krenuti u glazbenu karijeru. Nakon što je smršavila više od 60 kg, što nije bilo lako, postala je puno samopouzdanija i sretnija, pa je napokon došao pravi trenutak da se prijavi na Supertalent.

"Moment preokreta bio je kad sam prvi put nakon 15 godina vidjela dvoznamenkastu brojku, to je bio moment gdje sam ja samoj sebi rekla: 'Vidiš da možeš', i to me potaknulo da radim na sebi. Mislim da je ovo moje vrijeme, kad prava ja dolazim na pozornicu", zaključila je prije nego je išetala pred publiku i žiri "Supertalenta". Onda je otpjevala pjesmu "You Don't Own Me" i svojim glasom sve oborila s nogu.

"Kako ti već nisi ozbiljno poznata pjevačica, gdje si bila dosad?" čudila se Maja Šuput nakon njezina nastupa.

"Ja sam se htjela početi baviti pjevanjem, ali imala sam 60 kila više nego sad, čekala sam pravi trenutak i sad je došao", kazala joj je Nina Martina.

"Poznam ju već odavno prije, ona je oduvijek bila iznimnih vokalnih mogućnosti, inteligentna, načitana cura. Ja bih silno voljela da ovakav jedan vokal i potencijal dočeka svojih pet minuta slave", komentirala je Martina Tomčić.

"Ja ne znam što bih izdvojio, imaš nevjerojatan glas, vidi se velika ljubav prema tome što radiš, nastup je bio briljantan", poručio joj je Janko Popović Volarić.

Nina Martina je od žirija dobila četiri "da" i prošla je dalje u show.