Nina Martina Korbar koja je u "Supertalentu" sve razvalila pozornicu svojim moćnim glasom, ispričala nam je sve o borbi s kilogramima, a otkrila nam je i koje su joj se pozitivne promjene dogodile nakon nastupa u showu.

U novoj sezoni showa "Supertalent" već smo imali priliku upoznati puno zanimljivih kandidata, a među njima je i 28-godišnja Zagrepčanka Nina Martina Korbar.



Ona je oduševila gledatelje i žiri svojim moćnim glasom i samouvjerenim nastupom te se s četiri čvrsta "da" plasirala dalje u natjecanje.

A iako joj to nije bio prvi nastup u životu, treme je ipak bilo.

"Imala sam nekoliko nastupa prije showa tijekom godina. Prije nastupa uvijek imam tremu, ali kad krenem pjevati ona nestaje i osjećam se odlično", ispričala je Nina Marina za DNEVNIK.HR.

Kaže i da se nadala prolazu, ali i da nije htjela previše razmišljati o tome.

"Postoji doza odgovornosti i treme koji me drže poniznom i u meni je jača želja za odličnom izvedbom koja će ljude dotaknuti nego razmišljanje o reakcijama. Ugodno sam se iznenadila kako svi reagiraju i koliko pozitivnih komentara i podrške mi pristiže od nastupa. Ponosna sam, sretna i voljela bih da ljudi uvijek uživaju u mojim izvedbama i mom pjevanju", priznaje, a otkrila nam je i što se u njezinu životu promijenilo nakon sudjelovanja u showu.

"Pa zasad nema nekih velikih promjena osim što sam se sada javno izložila sa mojim istinskim talentom i sada mi čestitke i priznanja pristižu za ono što ja uistinu jesam i to je dobar osjećaj. Vidjet ćemo koje će se još promjene dogoditi. Tek smo startali", optimistična je Nina Martina kojoj su najveća podrška njezina obitelj i najuži krug prijatelja.

"Svi su apsolutno oduševljeni, sretni i suportivni. Stalno preslušavaju nastup, šalju YouTube link svima i presretni su što Hrvatska napokon čuje kako pjevam", govori kroz smijeh.

"Naravno, voljela bih pobijediti. Postoje neke stvari koje bi napravila kad bi pobijedila, ali idem korak po korak", dodaje.

Maja Šuput se u showu zapitala gdje se Nina Martina skrivala do sada, no ona ne žali što se prije nije prijavila u show.

"Čovjek snuje, Bog određuje. Ja sam jako puno pozitivnih promjena napravila na sebi i u svom životu u posljednjih nekoliko godina. Radim puno na sebi psihički, fizički, duhovno i sve dolazi u svoje vrijeme. Prije nije bilo moje vrijeme, sad je", smatra.

U showu smo imali priliku doznati i da otprije poznaje Martinu Tomčić, a Nina Martina nam je otkrila neke detalje o njihovom odnosu.

"Martina i ja se poznajemo oko 10 godina. Upoznale smo se kad su ona I Ivana Husar otvorile školu pjevanja. Bila sam njihova učenica. Naš odnos je od prvog dana bio prisan i povezale smo se na višoj razini od samo profesorice – učenica. One su mi obje od prvog dana velika podrška i uvijek su mi iskreno željele uspjeh u životu i glazbenoj karijeri. Davale su mi puno savjeta, ali kako je Martina rekla, spletom okolnosti, čekala sam svojih pet minuta odnosno radila sam tijekom godina za moje vrijeme", kaže Nina Martina koja se u "Supertalent" prijavila nakon velikog gubitka kilograma.

"Da, hvala Bogu da sam uspjela smršaviti više od 60 kila i usvojiti dobre prehrambene i fizičke navike koje živim. Trebalo mi je jako drugo, 15 godina sam se borila sa tim problemom dok ga nisam uspješno riješila", otkrila nam je.

"Učim sve više o dobroj prehrani, aktivno vježbam i stavljam si te stvari pod prioritet. Još uvijek nisam dosegla razinu discipline kojoj težim, ali radim na tome i idem prema tom cilju. Jedem puno bolje nego prije tri, četiri godine, aktivno vježbam i živim puno bolje i sretnije", dodaje Nina Martina kojoj se život promijenio nabolje otkako je dobila bitku s kilogramima.

"Samopouzdana sam, spremnija na život, volim sebe i živim puno kvalitetnije. Pozitivno zračim i pozitivno privlačim. Neopterećena sam. Zahvalna sam Bogu na svemu", ističe, a ima i savjete za sve koji se žele povesti njezinim primjerom.

"Nemojte se fokusirati samo na mršavljenje nego detektirajte problem vašeg debljanja i riješite taj problem. Radite na svojoj glavi. Psiha jako utječe na naše fizičko stanje. Mijenjajte svoje životne navike. Nemojte tražiti izgovore zašto nešto ne možete ili nećete nego tražite načine kako da nešto napravite. Budite strpljivi i zapamtite da put do uspjeha nije ravna linija prema gore nego krivudava koja ide prema gore. Ako pogriješite, to je ok, dignite se i krenite naprijed", poručuje.

A osim što sjajno pjeva, Nina Martina ima i još neke skrivene talente i hobije.

"Volim strane jezike, pričam ih nekoliko. Volim putovati i upoznavati svijet. Volim kuhati i stalno tražim i smišljam neke fine i zdrave recepte. Uživam u tome, pa sam zato nedavno i položila stručni ispit za pripremanje jela i slastica", pohvalila se te je najavila i da u planu ima jedan projekt koji je vezan uz zdravu prehranu, no nije htjela više pričati o tome. A kratka je i kada je u pitanju ljubav.

"Što se tiče mog ljubavnog života, kada dođe pravo vrijeme i prava osoba, znati ćete", kaže Nina Martina.