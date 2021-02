Nakon što je Albina Grčić pobijedila na Dori, Nina Kraljić poticala je rasprave jer joj nije čestitala, a žalila se i na rezultate. Kraljić je zadnje izjavila da joj se ne sviđa pjesma "Tick-Tock".

Nina Kraljić izazivala je čuđenje javnosti otkad u subotu nije pobijedila na Dori, iako je bila među favoritima sa svojom pjesmom "Rijeka", a mnogima je zasmetalo što se ne zna nositi s porazom.

Nakon brojnih istupa na društvenim mrežama Ninini profili nestali su s mreža, a ovo je bila njezina zadnja objava.

"Dragi ljudi, ja ostajem dosljedna sebi, sviđalo se to nekima ili ne. Ne muljam niti mislim uljepšavati i pričati očekivane šablone. Imam pravo na svoj stav da mi je Bernarda, Mia i Toma pogotovo scenski i pjevački bio bolji i od mene i od Albine i njima čestitam. Ne sviđa mi se pjesma Tick-Tock i gotovo. Pomirite se s time kako se ja bez beda mirim s tim da samo zato što sam progovorila da nije sve tako divno i krasno iza stagea ili da mi se na vlastitoj jedinoj tonskoj probi puštala pjesma Tick-Tock na vlastite in ear slušalice maltene 10 minuta, a ne moja, što stvarno govori o poštovanju organizatora, i to 4 dana prije proglašenja i da bi nasumično izvlačenje rednog broja nastupa bila osnovna korektnost jer je prozirno previše, u novinama u bullyingu i posvuda u hejterskim komentarima", napisala je Nina prije nego što je deaktivirala svoje račune.

A sve je krenulo nakon ove njezine izjave poslije Dore.

"Ljudi, hvala na svemu i što ste glasali za nas. Čujem da je naš broj bio nepostojeći, miks je bio vrlo zanimljiv. Sve smo znali, kad smo bili stavljeni prvi, a ždrijeb ne postoji, tako da nemojte se uzrujavati. Teže je pobijediti na Dori nego na Eurosongu, što isto puno govori. Pratite naš projekt, bit će još ovakvih pjesama. Mene je jako teško pobijediti, ako kužite na što mislim. Šaljem vam veliku pusu", oglasila se Nina o svemu na društvenim mrežama.

Većini je zasmetalo što nije čestitala Albini Grčić, koja je pobijedila s pjesmom "Tick-Tock", i to je potaknulo nove rasprave s pjevačicom.

Nakon svih sukoba Kraljić, koja je 2016. predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Lighthouse", maknula je, odnosno vjerojatno deaktivirala svoje profile s Facebooka i Instagrama.