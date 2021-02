Nini Kraljić je jedan od pratitelja poručio da i nije bila baš najbolja na Dori, a ona mu je spremno sve objasnila u podužoj poruci.

Nina Kraljić na društvenim mrežama je poručila svima što misli o plasmanu na drugom mjestu na Dori, a pjevačica je odgovorila i na komentar jednog pratitelja o njezinu nastupu.

"Nina, sve kul ali nastup nije bio nešto posebno. Tako da lagano. Objektivno nisi bila najbolja večeras. Btw. Nije lakše pobijediti Eurosong nego Doru, pa bila si na Eurosongu i nije baš prošlo...", poručio joj je pratitelj, a Kraljić mu je spremno odgovorila.

"Slažem se. Toma, Mia i Bernarda su bili bolji. Ali nebitno to. Ne radi se o pobjedi jer smo vrlo brzo ionako znali poziciju u kojoj ćemo biti, što sve govori o natjecanju. Fulana poanta. A pliz mi ne spominji Eurosong 2016. gdje sam nas dovela bez para i podrške u finale nakon 7 godina, dok Franka nije prošla, a nju se gleda kao uspjeh (reference radi samo). Kada sam pjevala na engleskom tada nisam bila dovoljna hrvatica svugdje u medijima, a u međuvremenu smo se modernizirali. Prema tome bolje šuti i pokaži respect ili idi. Pliz. Ne vrijeđaj nešto o čemu ne znaš ništa i o čemu se ne govori jer smo konstantno u cenzuri gdje se uvijek očekuje 'divno je krasno je sve čestitke svimaaa zvuk savršen ma predivna vecčer' Ej. Nisam došla ovdje prodavati maglu. Kome to ne paše, sve ok. Nema potrebe da nastavimo komunikaciju niti da pratiš", poručila mu je pjevačica.

Podsjetimo, Nina je na Instagramu u videu nakon Albinine pobjede s pjesmom "Tick-Tock" poručila: "Ljudi, hvala na svemu i što ste glasali za nas. Čujem da je naš broj bio nepostojeći, miks je bio vrlo zanimljiv. Sve smo znali, kad smo bili stavljeni prvi, a ždrijeb ne postoji, tako da nemojte se uzrujavati. Teže je pobijediti na Dori, nego na Eurosongu, što isto puno govori. Pratite naš projekt, bit će još ovakvih pjesama Mene je jako teško pobijediti, ako kužite na što mislim. Šaljem vam veliku pusu", poručila je Nina, koja je prije 2016. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Lighthouse".