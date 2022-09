Nina Badrić je na Instagramu pokazala kako je uredila svoj dom na Hvaru u kojem obožava boraviti.

Pjevačica Nina Badrić uživa gotovo cijelo ljeto u Jelsi na otoku Hvaru koji naziva i svojim drugim domom, a sada je odlučila svima pokazati kako je uredila svoj kutak u kojem boravi.

Nina je u pričama na Instagramu objavila fotografije eksterijera i pokazala svoju oazu mira, ali i da je pazila na svaki detalj prilikom uređenja dnevnog boravka i blagavaone koji izgledaju kao iz nekog kataloga.

Pjevačica je ljetos objavila niz fotografija s Hvara, a najviše pažnje izazvala je onima na kojima pozira u badićima i pokazuje besprijekorno tijelo.

Tijekom posljednje dvije godine dosljedno se drži zdrave prehrane, u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

A nedavno je za In magazin progovorila o svom izgledu.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar."

