Nina Badrić još uvijek ljeto provodi na svom omiljenom Hvaru, a od tamo svakodnevno dijeli atraktivne fotografije.

Pjevačica Nina Badrić podijelila je fotografiju na kojoj pozira sjedeći naslonjena na kamenje.

U jednodijelnom bijelom badiću s dubokim otvorom na leđima istaknula je svoju isklesanu figuru te pokazala da zaista besprijekorno dobro izgleda sa 50 godina.

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković poručio joj je: "Prehladit ćeš se" na što mu je Badrić odmah odgovorila: "Samo za potrebe slikanja".

Pratitelji su joj odmah pisali:

"Šta bi dala da sam na tvom mjestu", "Top", "Najfotogeničnije noge", "Uvijek divna i prekrasna žena", "Ljubim ti dušu", "Ljepotica", "Sirena".

Prije toga objavila je fotku u istom kupaćem gdje pozira nasmiješena na stijenovitoj plaži.

"Lipo mi je, lipo mi je…" napisala je pjevačica ispod objave.

"Još jedan dan u raju", "Knjiga kiša kupanje po kiši vožnja biciklom po otoku popodnevni snack i pjesma zar je voljeti grijeh", "Najljepši period ljeta. Otok polako ispraća zadnje goste plaže su skoro puste more je rashladilo taman koliko treba. Kradem ljeto jeseni dok je mozak na paši a i rimuje se", samo su neki od citata koje je u posljednje vrijeme stavljala ispod svojih fotki sa Jelse.

Nina se u posljednje dvije godine dosljedno drži zdrave prehrane u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

Pjevačica je nedavno za In magazin progovorila o svom izgledu.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar".

