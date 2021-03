Niko Kranjčar bio je na premijeri predstave "Kad svijeće dogore" u kojoj jednu od uloga tumači njegova dugogodišnja djevojka Zrinka Cvitešić.

Niko Kranjčar (36) u subotu je došao u zagrebački HNK na premijeru predstave u "Kad svijeće dogore" u kojoj igra njegova djevojka Zrinka Cvitešić (41).

U crnoj odjevnoj kombinaciji, sa šalom oko vrata i zaštitnom maskom nogometaš je na ulazu u dvoranu pričekao svoju ulaznicu i pozdravio se s poznanicima. Zatim se uputio na svoje mjesto kako bi pogledao predstavu i podržao glumicu s kojom je u vezi od 2014.

Bilo je to prvo Nikino pojavljivanje nakon emotivnog govora na komemoraciji za njegovog oca Zlatka Cice Kranjčar te sprovoda na zagrebačkom Mirogoju. Rijetko tko nije pustio suzu na riječi kojima se oprostio od svog oca, nogometnog trenera.

"Ne bum ti rekel ni koliko boli da više nisi tu na Zemlji, i koliko mi već fališ. I za kraj ću ti reći ovo: hvala ti na ljubavi i podršci u mojim dobrim i lošim trenucima, a tebi možda najtežim trenucima tada. Jedno znam sigurno, ti zapravo nisi otišao, jer si u svima nama previše ostao. I Cicek, you did your way. Volim te, volimo te. Od svega ti srca hvala. Tvoj sin", dio je Nikinog govora.