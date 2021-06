Neda Ukraden zablistala je u elegantnoj haljini s visokim prorezom na pozornici CMC festivala, a još je jednom dokazala da joj godine ne mogu ništa.

Najseksi baka Balkana Neda Ukraden (70) u petak navečer je nastupila na CMC festivalu u Vodicama. Na pozornici se pojavila nakon Franke Batelić, a svojim je odjevnim izborom sve bacila u trans.

Naime, Neda je na sebi imala dugačku elegantnu ružičastu haljinu s visokim prorezom te je još jednom dokazala da joj godine ne mogu ništa. Svojim hitovima je oduševila sve okupljene, a na njezinu koncertu su svi tražili pjesmu više.

Ukraden je nedavno na In Magazin ispričala kako zaista uživa u životu te da je status slobodne žene njezin osobni izbor. "Moj status slobodne žene, odnosno kako se to kaže razvedena, nije slučajan. To je moj izbor jer ja ovako uživam u životu. Pravo da vam kažem, slobodna sam kao ptica. Mogu putovati, pjevati, ostati kod kuće ako mi se nikamo ne izlazi ili ne izlaziti ako mi se ne izlazi, mogu obući što hoću, kupiti koliko mogu i što hoću. Sve su to stvari koje u nekim vezama ne funkcioniraju. Zato sam se i razvela jer jako se teško nose muškarci sa ženom koja je uspješna, koja ima svoju karijeru, svoju popularnost. To mnogi muškarci ne mogu izdržati'', objasnila je.

I danas ima pregršt udvarača, ali i bračnih ponuda. Ipak, rekla je kako će teško doći do toga da ponovno uplovi u bračnu luku. Inače ima troje unuka, a podarila joj ih je jedinica Jelena, koju je dobila u braku s bivšim suprugom Milanom Biblijom.