"Jedva čekam, dobri ljudi, da se opet zagrlimo", poručuje Neda Ukraden u prvoj od čak tri pjesme kojima istodobno časti svoje obožavatelje, a što je još točno pripremila, saznajte u intervjuu.

Želje i nadanja svih nas posljednjih godinu dana Neda Ukraden sažela je u prvoj od svoje tri pjesme kojima časti svoju vjernu publiku...

''Svatko može te stihove pripisati sebi, da jedva čekamo da ovo prođe, da se opet zagrlimo, da se vratimo normalnom životu, da se vratimo druženjima, izlascima, putovanjima i svemu onome što nam čini život lijepim, a mislim da se to vrijeme već negdje nazire'', smatra Neda Ukraden.

"Zagrljaji su jako bitni i kad kažu socijalna distanca, ja se sva uplašim i naježim jer mislim da za ljude nije tipično da budu distancirani jedni od drugih. Nama je u prirodi da se volimo, družimo, i zagrljaji su jako bitna komponenta naših života, pogotovo s najmilijima, najbliskijima'', objašnjava.

Možda su baš zato Nedi na kraju videospota u zagrljaj dotrčali i njezini unuci...

"Oni su izrazili želju da dođu kad bude snimanje, a unuk Dule opet je izrazio želju da bude dio spota, tako da je on glavni akter. On je čak smislio i neku koreografiju. Evo, on to potvrđuje. Mali je živa vatra. I vrlo je muzikalan'', hvali baka svog unuka.

Od bake je, čini se, naslijedio i glazbeni gen.

Najseksi baka Balkana ponosi se sa svojih troje unuka. Podarila joj ih jedinica Jelena, koju je dobila u braku s bivšim suprugom Milanom Biblijom.

"Moj status slobodne žene, odnosno kako se to kaže razvedena, nije slučajan. To je moj izbor jer ja ovako uživam u životu. Pravo da vam kažem, slobodna sam kao ptica. Mogu putovati, pjevati, ostati kod kuće ako mi se nikamo ne izlazi ili ne izlaziti ako mi se ne izlazi, mogu obući što hoću, kupiti koliko mogu i što hoću. Sve su to stvari koje u nekim vezama ne funkcioniraju. Zato sam se i razvela jer jako se teško nose muškarci sa ženom koja je uspješna, koja ima svoju karijeru, svoju popularnost. To mnogi muškarci ne mogu izdržati'', objasnila je.

I danas ima pregršt udvarača, ali i bračnih ponuda. No ima li šanse da još jednom zaplovi bračnim vodama?!

''Još uvijek nisam sišla s uma, teško će do toga doći'', izjavila je.

No zato bi moglo doći do toga da Nedu sve češće i češće viđamo u rodnom Imotskom, gdje upravo obnavlja svoju rodnu kuću. Ondje je i nedavno boravila...

"Jako se radujem svakom dolasku u svoje rodno mjesto, kanim sve slobodno vrijeme na neki način što više provoditi u Imotskom, naravno kad se kuća završi'', kaže.

Neda završava i svoj novi album. Uz naslovnu pjesmu "Jednom kada ovo prođe" na njemu će se naći i još dvije pjesme koje je upravo objavila. S "Gdje ćemo za praznike" predstavit će se i na ovogodišnjem festivalu u Vodicama.

A kako prognoze i planove i ovog ljeta ne bi pokvarila korona, Neda za kraj poručuje:

"Ljudi , cijepite se. Ja sam se cijepila i revakcinirala, i imam velik broj antitijela. Ništa mi se nije dogodilo, glas me služi, Bogu hvala, pjevam bolje nego ikad. Zato, ljudi, ajmo to obaviti pa da idemo na svoje poslove. Akcija!''

