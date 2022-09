Prsti kralja Charlesa III. privukli su veliku pozornost i zabrinuli javnost, a liječnik je objasnio o čemu bi se moglo raditi.

Novopečeni britanski kralj Charles III. našao se pod povećalom javnosti nakon smrti majke, kraljice Elizabete II.

Otkako je preuzeo tron pomno se analizira svaki njegov potez, kao i on sam, a jedan detalj privukao je veliku pažnju javnosti.

Naime, mnogi su primijetili Charlesove natečene prste na rukama, a s tim problemom nosi se već godinama te se čak tijekom turneje u Australiji 2012. godina sam našalio kako izgledaju kao kobasice.

Fotografije kraljevih prstiju preplavile su društvene mreže, gdje su ljudi izrazili zabrinutost za njegov zdravlje

Any doctors follow me, why are Charles fingers so swollen is he ill? pic.twitter.com/nia8T9qdeP