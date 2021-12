Mark Bagarić već otprije ima iskustva s nastupima u "Supertalentu", a pogledajte njegov finalni nastup osme sezone omiljenog showa.

Mark Bagarić je 27-godišnjak koji obožava pjevanje, rođen je u Berlinu, a u Zagreb se preselio s roditeljima, koji su u mirovini, jer ih nije htio ostaviti same. Polufinalnim nastupom u "Supertalentu" izazvao je pravu senzaciju te je izveo pjesmu "End of the road", a ispričao je i svoja iskustva iza pozornice prije finalnog nastupa.

"Znao sam - ovo je sad finale, znači, moraš dati 250 posto. Ja se osjećam kao da već imam koncert. Jako mi je drago da nisam iznevjerio Janka. Finale nisam očekivao. Kad su me prozvali, ja sam bio najsretniji čovjek na svijetu, ovo mi je san od malih nogu, ovo mi je najveći uspjeh. Znam da je u finalu veća odgovornost, da li ja sebe vidim kao pobjednika, ne znam, ali sve je moguće", rekao je prije nego što je stao na pozornicu.

"Jako sam sretan zbog tebe, tvoje priče, tvog stava, zbog momenta kad si izašao na pozornicu, moram reći da mi je ovaj nastup bolji od polufinalnog, i baš sam sretan da si ovdje", poručio mu je Janko. "Bio si sto puta bolji nego u prošloj emisiji, toliko si bio siguran opušten, pjesma ti je legla, kontrola nad vokalom ti je legla, ali baš te ide, razvalio si prijatelju", zaključila je Maja.

"U finale si se provukao, ali sad si pokazao zašto si ti tu", poručila mu je Martina nakon nastupa.

Mark je inače nastupom u polufinalu sve iznenadio kada se na pozornici pojavio u nešto drugačijem izdanju nego na audicijskoj emisiji. Sada ima dužu kosu i bradu, no Maji je priznao još ranije kako nije pronašao curu.

Kako je još prije rekao, jedan od najboljih trenutaka u životu su mu audicije na showovima Njemačka traži zvijezdu i njemački Supertalent. Uz glazbu, njegov hobi je futsal, a igra na poziciji golmana. Uz to, u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, kojih, kako kaže, paralelno gleda 30-ak.

Nikada nije imao djevojku i priznaje da mu to teško pada te često razmišlja kada će naći onu pravu. Cilj mu je stvoriti obitelj, a nada se da će za pet godina biti u braku i imati djecu te da će biti živ, zdrav i uspješan u glazbi. Mark kaže da govori čak šest jezika – hrvatski, njemački, engleski, španjolski, francuski i japanski, a najveća inspiracija u životu mu je glazba.

