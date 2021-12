Mark Bagarić oglasio se na društvenim mrežama nakon što se plasirao u finale showa "Supertalent".

Jedan od natjecatelja ovogodišnje sezone showa "Supertalent" Mark Bagarić oglasio se na svojem profilu na Instagramu nakon što se plasirao u finale i poslao poruku svojim navijačima.

"Još jednom puno hvala od srca svima koji su mi dali podršku. Ha, sad jesam li zaslužio biti u finalu ili ne, je li zasluženo ili ne, ne znam. Samo znam da je pala odluka, žiri je rekao 'ti si u finalu' i ja sam jedan od 12 finalista. Iskreno, ja jesam dobro pjevao, ali što se tiče prve audicije to je bilo ono, dobio sam zlatni gumb. Ono što sam otpjevao bilo je ok, dobro, je li bilo dosta za ulazak u finale, svatko ima svoje mišljenje. Jako sam sretan i zadovoljan što se nalazim u finalu, hvala svima od srca na podršci. Vaš zlatni Mark", poručio je Mark u videu koji je objavio.

U četvrtoj polufinalnoj emisiji Mark, koji je svojim iznimnim glasom nakon audicijskog nastupa izazvao pravu senzaciju, pripremio je izvedbu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Pjevao je pjesmu "End of the road", a publika i žiri ponovno su istinski uživali u njegovoj izvedbi i prekrasnom glasu.

"Pa kao što kaže pjesma, 'End of the road', mislim da je sezona završila, to je to, ne trebamo finale, 'ajmo svi kući. Divota je slušati", nahvalio ga je Janko Popović Volarić, a dodao je i kako je primijetio da je tijekom nastupa Mark često gledao u Martinu.

"Stječem dojam da si manje uživao nego na audiciji, nije lako biti pod povećalom javnosti, ali ti se s tim dobro nosiš. Od sveg srca ti želim da ti ovo u budućnosti bude posao", poručila mu je Martina Tomčić.

Mark je 27-godišnjak koji obožava pjevanje, rođen je u Berlinu, a u Zagreb se preselio s roditeljima, koji su u mirovini, jer ih nije htio ostaviti same.

Jedan od najboljih trenutaka u životu su mu audicije na showovima Njemačka traži zvijezdu i njemački Supertalent. Uz glazbu, njegov hobi je futsal, a igra na poziciji golmana. Uz to, u slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, kojih, kako kaže, paralelno gleda 30-ak.

Nikada nije imao djevojku i priznaje da mu to teško pada te često razmišlja kada će naći onu pravu. Cilj mu je stvoriti obitelj, a nada se da će za pet godina biti u braku i imati djecu te da će biti živ, zdrav i uspješan u glazbi. Mark kaže da govori čak šest jezika – hrvatski, njemački, engleski, španjolski, francuski i japanski, a najveća inspiracija u životu mu je glazba.

