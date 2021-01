Serija "Bridgerton" obara rekorde gledanosti, a glumci Regé-Jean Page, Freddie Stroma i Jonathan Bailey su privukli najviše pozornosti od muške ekipe ove povijesne drame.

Serija "Bridgerton" izašla je 25. prosinca i u tom kratkom roku je srušila rekorde i pogledalo ju je više od 63 milijuna ljudi.

Radnja prati Daphne, najstariju kćer moćne obitelji Bridgerton koja stupa na iznimno natjecateljsko londonsko tržište u potrazi za budućim mužem. Daphne je utjelovila Phoebe Dynevor, dok je njezina mogućeg supruga vojvodu Hastingsa odglumio Regé-Jean Page.

Upravo je 31-godišnji Regé jedan od glumaca koji su privukli pažnju nježnijeg spola. Glumac je priznao da je romantičan, no krije svoj ljubavni status, a spominje se na kladionicama kao jedan od mogućih nasljednika Daniela Craiga u ulozi Jamesa Bonda.

Freddie Stroma (34) također je osvojio srca gledateljica odigravši pruskog princa Friedricha koji je jedan od udavarača Daphne Bridgerton. Na žalost mnogih žena Freedie je u braku s kolegicom Johannom Braddy (33), koju je upoznao na setu serije "Nerealno" u ljeto 2015.

Tu je i Jonathan Bailey (32) koji tumači raskalašenog i promiskuitetnog Anthonyja Bridgertona. On postaje glava obitelji Bridgerton nakon smrti njegova oca i vodi glavnu riječ pri pronalasku muža sestri Daphne. Jonathan krije je li u vezi, no otvoreno govori o svom seksualnom opredjeljenju. Naime, glumac je homoseksualac i smatra da to ne bi trebalo biti važno kod njegove uloge jer puno hetero muškaraca igra gay likove.

U sjeni ovih glavnih likova su Luke Newton (23) i Luke Thompson (33) koji tumače mlađu braću Bridgerton, a Martins Imhangbe glumi boksača Willa Mondricha koji se druži s vojvodom Hastingsom i imaju sparing treninge.

