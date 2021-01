Povijesna drama "Bridgerton" nastala je prema serijalu knjiga Julie Quinn i drži prvo mjesto u 76 zemalja diljem svijeta.

Poznata producentica Shonda Rhimes napravila je još jednu uspješnicu, seriju "Bridgerton" koja ruši rekorde sa svojom gledanošću.

Otkad se povijesna drama nastala prema popularnim knjigama Julije Quinn pojavila 25. prosinca na Netflixu pogledalo ju je više od 63 milijuna kućanstava, piše Variety. Drži prvo mjesto u gledanosti u čak 76 zemalja diljem svijeta i peti je najveći projekt na poznatoj internetskoj platformi.

Osim što obara rekorde po broju gledatelja, serija "Bridgerton" je dobila i odlične kritike i ocjene. Radnja prati Daphne, najstariju kćer moćne obitelji Bridgerton koja stupa na iznimno natjecateljsko londonsko tržište u potrazi za budućim mužem. Daphne je utjelovila Phoebe Dynevor dok je njezinog mogućeg supruga vojvodu Hastingsa odglumio Regé-Jean Page.

Prema pisanju stranih medija porasla je i potražnja za serijalom Julie Quinn prema kojem je nastala serija. Glumci u novoj uspješnici nose divne kostime karakteristične za 19. stoljeću, a lady Whistledown, koju je utjelovila Julie Andrews, najavljuje skandale i afere koji će biti dio nove nove sezone regentskog Londona.

Inače, Rhimes je jedna od izvršnih producenata, a stekla je slavu stojeći iza hit-projekata" Grey’s Anatomy” “Scandal” “How to Get Away with Murder” “Private Practice” “Station 19", a prema pisanju stranih medija potpisala je 2017. ugovor s Netflixom vrijedan 150 milijuna dolara.

Gledatelji već željno iščekuju novu, drugu sezonu serije, no njeno snimanje još nije potvrđeno. Ipak, strani mediji tvrde da je to izgledno nakon tako velike gledanosti, a i budući da se serijal Julie Quinn sastoji od devet knjiga postoji puno materijala za nastavak ove povijesne drame.