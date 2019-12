Ovogodišnji "Supertalent" donio nam je mnogo neobičnih, zanimljivih, ali i seksi nastupa, a mi smo se ususret finalu koje je u ponedjeljak, 23. prosinca, prisjetili četiri najupečatljivija.

Među pjevačkim, plesačkim i akrobatskim nastupima u ovoj sezoni "Supertalenta" koji se bliži svome kraju bilo je i nekih jako vrućih i seksi nastupa zbog kojih je i publici i žiriju uzavrela krv u žilama. Vidjeli smo nevjerojatno vještine plesa oko šipke, akrobatski bračni par čija kemija oduzima dah, trbušne plesačice koje podižu temperature, a nije nedostajalo ni seksi gimnastike.

Među mnoštvom nastupa koji bi mogli konkurirati za titulu onog najseksi ove sezone, odabrali smo četiri koja su obilježila posljednja tri mjeseca "Supertalenta".

Finalistice showa, Slovenke koje dišu i žive za ples na šipci, poznatije kao Duo Kamikazete, zadobile su simpatije i žirija i publike svojom snagom, stilom i seksepilom koji je prštao iz svakog njihova nastupa. Ove lijepe 20-godišnjakinje, Eva i Cara, prijavile su se u "Supertalent" ne bi li pokazale da ples oko šipke nije rezerviran samo za striptizete u noćnim klubovima, već da se radi o vrlo zahtjevnoj vještini za čije je ovladavanje potrebno uložiti mnogo ljubavi i vremena.

"Željele bismo pokazati i dokazati široj javnosti da je pole dance ples i da osporavamo stereotipe koji se i dalje javljaju mnogo puta. Želimo pokazati svoje znanje i međunarodnoj publici, pa je Supertalent Hrvatska nova odskočna daska na kojoj možemo pokazati svoje znanje i podijeliti ga s drugima", rekle su djevojke.

Iako se često kaže i dokaže kako je žena ženi vuk, ove su dvije cure iznimka jer prvo su plesale zasebno, a onda su shvatile da zajedno funkcioniraju još bolje. A s obzirom na sve prethodno viđeno, sigurno smo da će zapaliti studio showa i u finalnoj emisiji koja bi trebala donijeti još zahtjevniji i izazovniji nastup.

Osim Kamikazeta, slične akrobacije, ali bez šipke, pokazale su djevojke iz Tria Essence. Tri mlade Ukrajinke koje čine taj plesno-akrobatski sastav bile su toliko seksi da je čak i konzervativna Martina Tomčić morala priznati kako su neodoljive.

Na scenu su donijele seksepil, žar, tehniku i nevjerojatan talent, a sve to prezentirale na upečatljiv način. Počele su se baviti akrosportom još dok su bile djevojčice, a upravo su u toj disciplini ostvarile i velike sportske uspjehe.

Sudjelovale su i pobjeđivale na svjetskim i europskim prvenstvima, osvajale nagrade te stalno dokazivale da su među najboljim gimnastičarkama i akrobatkinjama na svijetu. Mlade Ukrajinke zajedničkom snagom, talentom i vještinom stvaraju neponovljivu cjelinu od koje su svi, pa i žiri Supertalenta, ostali bez daha.

Još je jedna dama zapalila pozornicu trenuto najgledanijeg showa u Hrvatskoj i to svojim senzualnim pokretima bokovima. Bila je to Nikolina Stepić sa svojim trbušnim plesom od kojega je muška publika zanijemila.

Nikolina je naime instruktorica trbušnog plesa, a tim se umijećem bavi već punih 15 godina.

Kako bi njezin nastup bio nezaboravan, Nikolina se posebno potrudila, pa je i doslovno svijetlila na pozornici - nosila je svjetleća krila, što je oduševilo publiku, ali i žiri. Posebne riječi hvale za nju je imala Martina.

"Hvala ti što smo napokon vidjeli ljepotu ženskog tijela, ali i pravu plesačku tehniku i strast", poručila joj je.

Nikolina se prethodno bavila jazz danceom i suvremenim baletom, no već na prvom satu trbušnog plesa znala je da je to ples kojim se želi baviti u budućnosti. Godinu dana živjela je u Egiptu, gdje je imala priliku plesati u pustinji te na brodovima, a od tamo naručuje i sve kostime, s obzirom na to da tamo i dalje živi njezina najbolja prijateljica.

Zanosna Nikolina tako je podigla atmosferu u studiju, a učinilo nam se da se Davor nakon njezinog nastupa čak malo i zacrvenio.

I za kraj, smo ostavili najromantičniji, ali ništa manje seksi duo koji je osvojio žiri ove godine. Naravno, radi se o akrobatskom bračnom paru iz Mađarske, Duu Giurintanu. Ovi supružnici koji se u svemu nadopunjuju bacili su na koljena i žiri i publiku te priredili jedan od najspektakularnijih nastupa ove sezone.

Njihovu kemiju niste mogli ne osjetiti, a usklađenost njihovih tijela u nastupima bila ja zadivljujuća. Ne čudi stoga što ih mnogi smatraju i istinskim nositeljima titule najseksi nastupa u "Supertalentu" ove godine.

