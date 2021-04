Monicu Belluci fotografi su snimili u centru Rima, gdje je uživala u kupnji s kćeri Leonie.

Talijanska glumica koja nosi titulu jedne od najljepših žena svijeta Monica Belluci snimljena je ovih dana u Rimu, gdje je obilazila trgovine u društvu 11-godišnje kćeri Leonie.

56-godišnja Monica snimljena je u ležernom izdanju dok je imala pune ruke vrećica, a lice je sakrila iza zaštitne maske. No unatoč tome i više je nego očit bio njezin umorni i ispijeni izgled te veliki podočnjaci na licu bez trunke šminke. Što je razlog tog umornog lica, možemo samo nagađati, ali glumica ovih dana radi na snimanju novog filma "La Befana Comes At Night 2" pa je moguće da su ju snimanja i vrijeme na setu iscrpili, no prirodnu ljepote glumice koju obožavaju i žene i muškarci diljem svijeta ni te sitnice nisu umanjile.

Nedavno se rimskim ulicama prošetala sa sijedom perikom koju koristi kao rekvizit na snimanju pa je mnogi nisu prepoznali ni u takvom izdanju.

Monica je svjetsku slavu stekla početkom 2000-ih godina, naročito nakon što je snimila filma "Malena", a kritičari njezin lik proglasili jednim od najsenzualnijih prikaza žena na filmu. Zapažene uloge ostvarila je i u "Mesiji", "Draculi", "Irréversible", "James Bond: Spectre" i drugima.

Njezinoj se ljepoti dive gdje god se pojavi i rijetko tko može skinuti pogled s nje. Prije glumačke ostvarila je manekensku karijeru koju je započela već sa 16 godina radeći prvo kao model u Italiji za Dolce & Gabbanu, a potom i u New Yorku te Pariz,u gdje su je uočile druge velike dizajnerske kuće, a uskoro je snimila i prvi film "Život sa sinovima". Nikada imala problem sa snimanjem obnaženih scena i skidanjem pred kamerama, tako da su njezini glumački počeci obilježeni upravo takvim prizorima.

Njezin profil na Instagramu, gdje ima 3,9 milijuna pratitelja, vrvi izazovnim fotografijama na kojima ponosno ističe svoje bujne obline. Mnogi im ne mogu odoljeti, a nije mogao 18 godina mlađi Nicolas Lefebvre, s kojim je u ljubavnoj vezi od 2017. godine i kojeg je skrivala od javnosti čak dvije godine.

Prije njega Monicino srce osvojio je fotograf Claudio Basso, za kojeg se udala 1990. godine i razvela četiri godine kasnije. No 1996. godine upoznaje glumca Vincenta Cassela s kojim je snimala film "Apartman" i kojemu je rekla da na vjenčanju 1997. godine.

Njihov brak navodno je bio otvoren te su oboje često mijenjali seksualne partnere, o čemu je brujao cijeli Hollywood. Ona je čak jednom prilikom izjavila da od supruga i ne očekuje vjernost ako ga ne vidi po tri mjeseca, koliko su znali biti razdvojeni zbog poslovnih obveza i snimanja.

Monica i Vincent dobili su dvije kćeri, a njihovu je braku kraj došao 2013. godine