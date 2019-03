Monica Bellucci manje je poznata po filmskim ulogama, a više po bezvremenskoj ljepoti kojoj se dive baš svi.

Sad kad je cijelom svijetu pokazala dečka, sad može s njim svugdje.

54-godišnja talijanska glumica Monica Bellucci manje je poznata po filmskim ulogama, a više po bezvremenskoj ljepoti kojoj se podjednako dive i muškarci i žene.

Iako bi mnogi muškarci itekako voljeli osvojiti Monicu, to je pošlo za rukom tek rijetkima.

Podsjetimo, zgodna glumica se 2013. godine rastala se od francuskog kolege Vincenta Cassela s kojim je bila od 1996. godine. Par se upoznao na filmskom setu, u braku proveo 14 godina, a zajedno imaju i dvije kćeri.

"On je jako seksi, no on nije normalan muškarac. Ponekad ga obožavam, a ponekad ga želim ubiti", jednom je prilikom o bivšem suprugu rekla Monica, a nakon razvoda glumica je vješto skrivala svoj ljubavni život.

A onda se prije nekoliko dana na pariškom Tjednu mode pojavila u društvu 18 godina mlađeg dečka Nicolasa Lefebvrea te izazvala nevjerojatnu pažnju medija. Radi se o bivšem modelu, umjetniku i scenografu koji je čitavo vrijeme zaljubljeno gledao svoju partnericu, a pokazao je i kako je pravi džentlemen kada joj je pri odlasku s Chanelove revije otvorio vrata automobila.

Nitko sa sigurnošću ne može tvrditi koliko se par viđa, no smatra se da je to od proljeća 2017. godine. Naime, Monica je tada prvi put javno priznala kako u njezinu životu postoji muškarac.

Nekoliko dana nakon toga, i dalje u Parizu, Monica i Nicolas pojavili su se zajedno i na službenom događanju koje je organizirao 7000 magazine, a vatrena Talijanka nije se odvajala od 36-godišnjeg dečka te je rado pozirala u njegovom zagrljaju.

Mnogi su komentirali i kako glumica izgleda još zanosnije otkad je sretno zaljubljena, a činjenica jest kako se svaka žena proljepša kada je voljena.