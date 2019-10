Ljepotica Miley Cyrus ne prestaje puniti stupce tabloida. Nakon burne rastave i veze s djevojkom, sada je uhvaćena kako se ljubi sa starim prijateljem.

Posljednjih mjeseci svjetski tabloidi bruje o pjevačici Miley Cyrus koja se prvo razvela nakon samo sedam mjeseci braka od Liama Hemswortha, da bi onda par tjedana strastveno ljubila Kaitlynn Carter. No, ni ta veza nije zaživjela pa je sada ekscentrična Miley uhvaćena kako se ljubi sa svojim dugogodišnjim prijateljem Codyjem Simpsonom (22).

Cody i Miley opaženi su kako zajedno ručaju samo dva tjedna nakon što je pjevačica prekinula s Kaitlynn, a u jednom trenutku je došlo i do izmjenjivanja poljubaca. Miley se nagnula nad stol i poljubila Codyja, a sve su zabilježile kamere paparazza.

Cody je dobar prijatelj pjevačice koji ju poznaje dugi niz godina, a bio je uz nju i kada je prolazila mnoge uspone i padove veze s Liamom Hemsworthom.

Pjevačica je sada podijelila InstaStory na kojem Cody pozira bez majice te napisala da on ispunjava sve njezine uvjete kod odabira frajera - mišićav je, Australac je i mlađi je od nje. Cody je pak također objavio InstaStory na kojem ljubi Miley u lice, a u opisu piše kako mu je spremila doručak.

Mnogi smatraju kako su Cody i Miley povezani čvrstim prijateljstvom, a ne samo strašću, pa da bi njihova potencijalna veza mogla opstati dulje no štoje to bio slučaj s Mileyjinim bivšm partnerima, no s obzirom na to koliko ona voli seksualno eksperimentirati i tražiti uzbuđenja na svakom koraku, pitanje je hoće li i koliko Cody to biti voljan trpjeti nakon što prođu prvi strastveni mjeseci njihove veze.