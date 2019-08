Miley Cyrus i Liam Hemsworth odlučili su se razvesti nakon sedam mjeseci braka.

Prošlog vikenda saznalo se za razvod pjevačice Miley Cyrus i glumca Liama Hemswortha nakon svega sedam mjeseci.

Vijest o razvodu objavila je sama Miley i pritom naglasila kako se oboje moraju fokusirati na same sebe i vlastite karijere.

Nedugo nakon toga kontroverzna pjevačica snimljena je kako razmjenjuje nježnosti s 30-godišnjom blogericom Kaitlynn Carter, poznatom i kao bivšom suprugom Brodyja Jennera, na ljetnom odmoru na talijanskom jezeru Como.

Brody Jenner poznat je kao polubrat slavnih sestara Jenner i Kardashian, a s Kaitlynn je u braku proveo oko godinu dana. Zanimljivo, vijesti o njihovu razvodu pojavile su se prošloga tjedna.

Obožavatelje Miley i Liama glasine nisu previše iznenadile jer je par i prije vjenčanja nekoliko puta prekidao zaruke, a navodno je problem bila 26-godišnja glazbenica koja je nekoliko puta naglasila kako nije tipična "supruga" te kako ju i dalje snažno privlače žene, unatoč tome što je u braku s muškarcem.

Također, svoj je brak nedavno opisala "kompleksnim, modernim i zbunjujućim". "Zar netko doista misli da sam ja doma i kuham večere?!" upitala je Miley javnost u istom intervjuu.

Ipak, glavni problem navodno je bila činjenica da je 3 godine stariji Liam htio djecu, dok je ona imala druge planove koji su se ticali njezine karijere. Izvor blizak zgodnom Australcu otkrio je kako je ostao slomljenog srca te da se osjeća kao budala.

"Stvari među njima nisu funkcionirale mjesecima, a Miley se zapravo nije htjela udati. No njemu je bilo dosta toga da ona odgađa vjenčanje. Njegova obitelj mjesecima mu je pokušavala objasniti što se događa, no on je do kraja vjerovao u Miley", prenosi britanski The Daily Mail, a upravo u starijem bratu Chrisu Hemsworthu i surfanju glumac je pronašao utjehu nakon vijesti o razvodu.

Podsjetimo, par se u tajnosti vjenčao 23. prosinca prošle godine u krugu najbliže obitelji i prijatelji u njihovom domu u Tennesseeju. Vezu su započeli 2010. godine, dvije godine kasnije su se zaručili, ali i prekinuli zaruke 2013. godine, a onda ih ponovno obnovili 2016. godine.

I dok je on u intervjuima te u opisima fotografija na društvenim mrežama isticao koliko voli svoju partnericu od 10 godina te kako je neizmjerno ponosan na nju, ona je javno priznala i kako joj se uopće ne sviđa zaručnički prsten koji je dobila.

"Iskreno, to uopće nije moj stil, no nosim ga jer volim Liama", izjavila je tada slavnoj Ellen DeGeneres te istaknula kako joj je čudno nositi bilo kakav ozbiljni nakit, s obzirom na to da nosi uglavnom onaj napravljen od slatkiša.

Tijekom nedavnog nastupa na slavnom Glastonburyju Miley je izjavila i kako joj je dosta muškaraca, a nekoliko dana kasnije Liam je snimljen bez vjenčanog prstena.

Kontroverzna pjevačica nikada nije skrivala svoju seksualnost, a otvoreno je priznala i kako je prvu vezu imala upravo sa ženom. Njezina najpoznatija bivša djevojka je anđelica Victoria's Secreta Stella Maxwell, koja je posljednjih godina u burnoj vezi s glumicom Kristen Stewart, koja je također biseksualka.

Pjevačica je imala i afere s manekenkom Carom Delevingne te repericom Brooke Candy.