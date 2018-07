Glumica Michelle Williams svjetsku je slavu stekla u popularnoj seriji "Dawson's Creek", ali i vezom s tragično preminulim glumcem Heathom Ledgerom.

Vjenčanje je održano u potpunoj tajnosti.

Glumica Michelle Williams svjetsku je slavu stekla u popularnoj seriji "Dawson's Creek", ali i vezom s tragično preminulim glumcem Heathom Ledgerom s kojim ima kćer Matildu.

Deset godina nakon njegove smrti, Michelle se udala za 40-godišnjeg producenta Phila Elveruma, a tajnu je uspjela čuvati čak mjesec dana. Kako je sama otkrila u intervjuu za slavni časopis Vanity Fair, intimna ceremonija održala se u gorju Adirondacks početkom srpnja.

"Nikada u životu nisam govorila o svojim vezama, ali Phil nije bilo tko. Način na koji me on voli je način na koji želim živjeti svoj život. Odgajam svoju kćer Matildu tako da uvijek bude ono što ona želi biti, a sada i mene napokon voli netko tko želi da se osjećam slobodno biti ono što jesam", otkrila je zaljubljena glumica, čiji novopečeni suprug ima 3-godišnju kćer iz braka s karikaturistkinjom Geneviève Castrée koja je preminula od raka gušterače.

Par su zasigurno dodatno povezale tragične ljubavne priče, a Michelle je dugo trebalo da progovori o boli koju je osjećala nakon što je saznala da je Heath mrtav.

Podsjetimo, par se upoznao davne 2004. godine na setu filma Brokeback Mountain u kojem su glumili bračni par: on gay kauboja, a ona njegovu nesretnu ženu. No tada im nije padalo na pamet da će tako završiti i u stvarnom životu. U travnju 2005. godine saznalo se kako par očekuje svoje prvo dijete, a kćerkica Matilda Rose rođena je u listopadu iste godine. Tijekom veze par je živio u Brooklynu, no u rujnu 2007. godine odlučili su se rastati nakon tri godine ljubavi.

"Nisam znala gdje otići. Nisam mogla niti zamisliti mjesto na kojem bih se osjećala dobro", jednom je prilikom izjavila glumica nakon prekida.

22. siječnja 2008. godine glumac se predozirao lijekovima u stanu, dok je Michelle s kćerkicom bila u Švedskoj. I dok se u medijima tjednima nakon njegove smrti moglo pročitati kako je par živio ljubavnu bajku koja je završila kao noćna mora, bolje upućeniji izvori tvrde kako je prekidu kumovalo njegovo okorjelo tulumarenje te ovisnost o tabletama za spavanje i kokainu, što nije toliko mučilo Williams sve dok na svijet nije došla kćerkica. "Michelle je bila vrlo jasna oko toga što želi u vezi Matilde, no on se nije mogao odreći poroka. Voljeli su se, no nisu nalazili rješenje za ovaj problem pa ga je napustila."

Iako je do udaje imala nekoliko veza i avantura, ništa nije uspijevalo, sve dok ranije ove godine nije upoznala svog supruga. Naime, Michelle je Novu godinu dočekala s tadašnjim dečkom Andrewom Youmansom, a 7 mjeseci kasnije udala se za drugoga pa je udajom poprilično iznenadila.

Kako god bilo, čini se kako je plavokosa glumica napokon našla potrebnu sreću i mir.