Michael Neeson progovorio je o iznenadnom gubitku svoje majke Natashe Richardson koja je prije 12 godina preminula zbog ozljede glave na skijanju te je otkrio koliko su bili bliski.

Michael Neeson (25) je progovorio o iznenadnoj smrti svoje majke, poznate glumice Natashe Richardson kada je imao 13 godina.

Natasha je iznenada preminula 18. ožujka 2009. i ostavila iza sebe slomljene muža, Liama Neesona (68) te njihove sinove Michaela i Daniela (24). Naime, nekoliko dana prije glumica je pala i udarila glavom na tečaju skijanja u Quebecu. Iako su liječnici isprva mislili da nije zadobila teže ozljede, uskoro je pala u komu zbog izljeva krvi u mozak i umrla u 46. godini.

Michael je u razgovoru za The Times rekao da bi volio voditi odrasle razgovore sa svojom majkom i da je uvijek bio majčin sin zbog čega je njen gubitak za njega bio još teži.

"Bila je izvanredna, izvanredna mama. Volio bih da joj mogu postavljati nasumična pitanja o industriji zabave i glazbi. Bio sam mamin sin dok sam odrastao i zaista je bila moja najbolja prijateljica. Mislim, svi smo bili bliski kao obitelj, no Danny je bio tatin sin, a ja mamin, to je sigurno", ispričao je.

Progovorio je i kako se osjećao u trenucima nakon tragične nesreće. "Bilo je tako iznenada. Kada je neočekivano i u cijelosti čudna nesreća, zaista ti to napravi nered u glavi, bez obzira vjeruješ li u sudbinu ili ne", istaknuo je Michael koji je krenuo majčinim i očevim stopama te se bavi glumom.

Kaže kako si je godinama morao odvlačiti pozornost s velikog gubitka, no i dalje iznenda često osjeti goleme nalete tuge. Zanimljivo je da su Michael i njegov otac Liam preslikali svoju životnu situaciju na film "Made in Italy" koji je izašao prošle godine.

Naime, u ovoj drami tumače tatu Roberta i otuđenog sina Jacka koji otputuju u Toskanu kako bi prodali kuću koju su naslijedili od Robertove supruge, odnosno Jackove majke. Ona je preminula mnogo godina ranije kada je još Jack bio malen, a otada su jako rijetko razgovarali o njoj.

Kako bi odao počast pokojnoj majci, Michael je odabrao njezino prezime kao dio svog scenskog imena. "Koristim ga u čast svojoj majci i teti Joely, to je najbolje način da držim svoju mamu blizu sebe. Mogao sam uzeti Redgrave od bake, no nisam to mogao učiniti svom pradjedu Michaelu Redgraveu. Osjećam da prezime predstavlja mamu i mog djeda, njenog oca Tonyja Richardsona", ispričao je prošle godine za Weekend Magazine.

Inače, Natashini roditelji su poznata glumica Vanessa Redgrave (84) i pokojni redatelj, dvostruki oskarovac Tony Richardson. Djed joj je s majčine strane bio glumac Michael Redgrave tako da se u Michaelovoj obitelji ljubav prema glumi prenosila s koljena na koljeno.

Michaelov otac Liam i dan danas teško podnosi gubitak supruge, a par je bio u braku od 1994.