Divna ljubavna priča Liama Neesona i Natashe Richardson počela je 1993. godine, a završila je onako kako nikad nitko ne bi ni pomislio.

Slavni glumac Leam Neeson 2003. godine snimao je danas kultni film "Zapravo ljubav" u kojem je glumio ulogu muškarca kojemu je nedavno preminula supruga i mora sam brinuti o malenom sinu, no vjerojantno ni u jednom trenutku nije mogao zamisliti kako će ga u stvarnom životu dočekati isti tužan scenarij.

Dogodilo se to šest godina kasnije, kada je njegova voljena supruga i također glumica Natasha Richardson, s kojom je u braku proveo predivnih 15 godina, doživjela nesreću na skijanu i nažalost u 46. godni života preminula od posljedica kobnog pada.

Liam je tada ostao udovac s dvojicom dječaka 13-godišnjim Michaelom i 12-godišnjim Danielom, teško se noseći s gubitkom ljubavi svog života.

Njihova priča počela je 1993. godine kada su se upoznali na Broadwayju u predstavi u kojoj su zajedno glumili. Kolege koji su svjedočili tom trenutku otkrili su kako je njihova kemija na sceni bila neporeciva i privlačnost nevjerojatno jaka, što su i sami priznali.

"Nikada nisam imao takvu eksplozivnu kemiju s nekom glumicom ili glumcem na scenu. Svaku smo večer uživali na pozornici, plesali smo bez plesa. Ona i ja smo bili poput Freda Astairea i Ginger Rogers", izjavio je Liam u intervjuu za 60 Seconds.

No Natasha je u tom periodu prolazila kroz razvod s Robertom Foxom i ubrzo su ona i Liam postali temom brojnih tabloida kojima su se širile glasine o njihovoj aferi, što je njoj posebno teško padalo.

"Nije mi bilo lako u to vrijeme kada sam upoznala Liama. Suradnja, a onda i ono što se dogodilo između nas je postalo javno i poznato svima, zajedno s raspadom mog braka, sve se nekako dogodilo u loše vrijeme", izjavila je bila za Country Living.

Unatoč tome, nije dopustila da joj negativnost pokvari osjećaje i želju koju je osjećala da bude s njim.

"Jako sam se zaljubila u njega i znam zašto se druge žene lako zaljube za njega", priznala je i dodala kako nije htjela dopustiti da Liamova reputacija ženskaroša koja ga je godinama pratila spriječi u tome da slijedi svoje srce.

Natasha je potom i službeno okončala propali dvogodišnji brak, ali njihova je veza ponovno bila na čekanju jer je Liam taman bio otputovao u Poljsku na snimanje filma "Schindlerova lista", no njihova je ljubav konačno okrunjena brakom 1994. godine.

"Tada sam znao da stvarno volim nju kao osobu. Pomislio sam kako je to svarno i da je to nešto što trebam zaštiti", izjavio je Liam za New York Daily News.

Godinu dana kasnije dobili su sina Michaela, a 18 mjeseci nakon toga i Daniela i njihovoj obiteljskoj sreći nije bilo kraja. Sve do 2009. godine kada je Natasha otputovala na planinu Mont Tremblant u Quebecu kako bi naučila skijati. Tijekom poduke u jednom je trenutku nespretno pala i udarila glavom, a liječnici su je odmah pregledali i ustanovili kako je sve u redu.

"Razgovarali smo ne telefon i rekla mi je 'Dragi, malo sam pala na snijegu. Tako je ona to opisala", opisao je glumac.

No njezino se stanje naglo promijenilo nakon što se vratila u hotelsku sobu i morala je hitno biti prebačena u bolnicu u Montrealu dok je Liam koji se tada nalazio na snimanju u Torontu požurio kako bi mogao biti uz nju.

"Bila je na aparatima kada sam ušao u njezinu bolničku sobu. Rekao sam joj da joj volim i objasnio joj da je udarila glavom i kako joj ne možemo pomoći. Nisam znao čuje li me ili ne, ali tako sam učinio. Rekao sam joj da ćemo ju prebaciti u New York i da će joj doći sva obitelj i prijatelj", ispričao je Liam.

Na njemu je bila ona najteža odluka, ali znao je da mora učiniti ono što je za Natashu najbolje i ispunio joj je želju te ugasio aparate.

"Ona i ja smo sklopili pakt i dogovorili se da ako itko od nas dvoje završi u takvom stanju, onaj drugi mora isključiti aparate. I kada sam je vidio s tim svim cijevima i žicama, odmah sam se toga sjetio", otkrio je Liam.

U brojnim intervjuima nakon Natashine smrti priznao je kako se nikada neće oporaviti od njezina gubitka.

"Njezina smrt nikada nije bila stvarna. Još uvijek nije. Postoje trenuci u kojima čujem kako otvara vrata, to se događalo jako često nakon prvih nekoliko godina. I danas kada čujem da se vrata otvaraju, mislim da ću čuti i vidjeti nju", izjavio je 2014. godine.

Svoj spas pronašao je u poslu i snimanju filmova. Prema časopisu People u prvih devet godina nakon Natashine prerane smrti, snimio ih je čak 43.

"U jednom trenutku moramo se zasutaviti i biti zahvalni na svojim supružnicima. Jer, jednoga dana u trenutku kada jednostavno podignete pogled s telefonskog ekrana, možda više neće biti tamo. Ono što sam naučio iz cijele te priče je da moramo živjeti i voljeti svaki dan kao da nam je posljednji. Jer jednoga dana to će i biti" , zaključio je Liam.

Svoj život nastavio je živjeti onako kako ga je Natasha naučila i to je primijenio na obitelj, bezuvjetno je volio sinove i njihovu bol usmjeravao k pozitivnim ciljevima, baš onako kako bi njihova majka voljela.

Stariji Michael prije nekoliko godina je godine odlučio majci iskazati posebnu počast, preuzevši njezino prezime Richardson, kao uspomenu koja živi na nju.