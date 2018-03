Sporne fotografije prikazuju Meghan Markle u nezgodnim situacijama.

Meghan Markle našla se u novom problemu.

Ovog puta procurile su u javnost njezine fotografije u toplesu na plaži te u hotelskoj sobi. Markle na fotografijama nosi samo gaćice. Provodila se tada na odmoru s prijateljicama, piše Radar Online. Problematično je što je tijekom nastanka fotografija bilo jasno da je Meghan već u vezi s Harryjem. Vidljiva je narukvica koju joj je 2016. godine darovao Harry dok su bili na odmoru u Africi. Ne mogu se, stoga, izvlačiti da su fotografije nastale u davnoj prošlosti.

Snimke i fotografije pojavile su se na stranici povezanoj s ISIS-om, gdje se vrijeđalo njezino porijeklo.

Nakon toga, objavila ih je stranica The Fappening, poznata po objavljivanju ukradenih snimki poznatih. Britanci su se donedavno zgražali nad činjenicom što se na Pornhubu nalaze snimke buduće princeze, no sada je olakotna okolnost bila i to što je riječ o kadrovima nastalima na snimanju serije Suits. Kako će sada ovo objasniti, ostaje vidjeti.