Meghan Markle ponovno krši pravila kraljevskog dvora i onoga što se na njemu smatra dobrim ukusom! Ovog puta odjenula je haljinicu koja joj je otkrila koljena...

Poznata buntovnica velike karizme Meghan Markle od početka svoje veze s princem Harryjem krši ustaljena pravila kraljevskog ponašanja i modernizira britansku monarhiju. Protokolarna ponašanja vojvotkinja Meghan nerijetko zamijenjuje spontanošću, a pokazala je i da se ne želi podvrgnuti ustaljenim normama palače kada se radi o modi.

Nakon što je u trudnoći pokazivala gola ramena i stopala, lijepa Meghan sada je opet oduševila odjevnom kombinacijom koja pomiče granice onoga što kraljevska obitelj smatra dobrim ukusom. Naime, za svoj posjet Johannesburgu odjenula je bež haljinu na preklop koja je remenom bila stisnuta u struku, no pažnju nisu plijenile boja ili neobičan kroj, već njezina dužina. Javnost je nesmetano mogla uživati u pogledu na koljena vojvotkinje od Sussexa.

S obzirom na to da pravila odijevanja za kraljevske dame nalažu da se koljena baš nikada ne pokazuju, Meghanin modni odabir može se smatrati vrlo hrabrim. No to za nju nije ništa neobično, ona je prekršila već niz dugih ariostokratskih tradicija, a javnost ju zbog toga samo još više voli.

Podsjetimo, ona i princ Harry trenutačno su na kraju svoje desetodnevne turneje Afrikom, na koju su poveli i svog četveromjesečnog sinčića Archieja.